EL TURCO Disney Plus cast, trama libro e quando esce in Italia

Niccolo Maggesi | 22 Novembre 2022

Disney Plus

Dopo Viola come il mare e il progetto (accantonato?) di Sandokan, Can Yaman sarà protagonista di El Turco, serie TV distribuita su Disney Plus e di cui vediamo qui il resto del cast, la trama del libro da cui è tratto, e quando esce in Italia.

El Turco trama libro

El Turco è una serie TV che Disney Plus realizzerà nella nuova stagione TV adattando l’omonimo libro di Orhan Yeniaras, la cui trama è la seguente. Il protagonisti è Yenicer Hasan Balaban, un predone che all’epoca del secondo assedio di Vienna da parte dei Turchi Ottomani (1683) si stabilisce in Italia, a Moena.

Qui, mentre il villaggio deve fare i conti con gli invasori, Balaban capisce che i feudatari locali si stanno approfittando degli abitanti e agisce per liberarli dallo sfruttamento.

La vicenda, che come abbiamo visto prende le mosse da un romanzo storico, oscilla quindi tra realtà e finzione storica. È il racconto paradossale ma per questo affascinante di un campione ottomano che diventa incredibile liberatore del popolo sottomesso. Il vero giogo dell’epoca, d’altronde, era proprio l’istituto feudale che ostacolava la mobilità sociale e costringeva i poveri a una miseria senza scampo.

Il libro El Turco è uscito nel gennaio 2017 riscuotendo immediatamente un grande successo, ma ancora non ha trovato una casa editrice italiana che lo abbia tradotto. È però verosimile che, a ridosso della distribuzione della serie TV, il romanzo sarà pubblicato anche nel nostro paese. Tanto più che Disney Plus ha reso nota la volontà di esplorare l’universo intorno a Balaban, e che presto racconterà anche altre storie legate a quella del predone diventato una leggenda italiana.

Cast: attori e personaggi

Chi sono gli attori e i personaggi nel cast della serie Disney Plus El Turco? Cerchiamo di fare chiarezza. Le prime notizie intorno alla produzione dello show cominciano a emergere infatti nella primavera 2022. Da allora, al di là del coinvolgimento di Can Yaman, si sono rincorse diverse voci intorno alla protagonista femminile di El Turco.

Si è a lungo vociferato che a seguire la stella delle soap opera turche poteva essere Eda Yildiz, che con Can Yaman ha già recitato in Love is in the Air su Canale 5. A poche settimane dalle riprese, invece, è venuto fuori che ad affiancare la star turca sarebbe stata Greta Ferro. L’attrice e soprattutto modella italiana è diventata famosa recitando nella serie di Amazon Prime Video e Mediaset Made in Italy, in cui interpretava una giornalista in erba degli anni Settanta.

Queste restano tuttora le sole indiscrezioni sul cast di El Turco, per il resto sappiamo che la serie di Disney Plus sarà diretta da Uluç Bayraktar, è prodotta da Ay Yapım, che ha acquistato i diritti del libro, ed è sceneggiata da Kerem Deren

Quando esce El Turco Disney Plus

Su quando El Turco esce in Italia tutto tace, ma a questo punto è inevitabile che lo show sarà distribuito su Disney Plus nel 2023. Non possiamo tuttavia dire se la piattaforma di streaming sceglierà di lanciare El Turco a primavera oppure addirittura il prossimo autunno.

Allo stato attuale sappiamo che le riprese di El Turco sono cominciate all’inizio di ottobre 2022 e proseguiranno fino alle prime settimane del 2023. Can Yaman e Greta Ferro hanno dato notizia ai rispettivi follower di essere arrivati sul set, che per ragioni logistiche ed economiche è situato a Budapest.

Resta aggiornato su tutte le news relative a El Turco consulando periodicamente questo contributo!