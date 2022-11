Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 11 Novembre 2022

Fiction Rai

A cinque anni dalla morte di Marco Pannella, anima rivoluzionaria e appassionata della politica italiana, la Rai gli rende omaggio con una docu fiction dal titolo Romanzo Radicale. Il riferimento è chiaramente all’omonimo partito di cui Pannella è stato fino all’ultimo animatore e perno. Attraverso di esso, a suon di provocazioni, digiuni o plebisciti, l’attivista nato a Teramo ha portato avanti lunghe battaglie di democrazia e libertà. Ora, questo esempio di attivismo politico rivivrà sul piccolo schermo con un progetto voluto da Rai Fiction, Fulvio e Paola Lucisano. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Romanzo Radicale, dal cast alla trama e quando inizia.

Trama Romanzo Radicale

La docu fiction Romanzo Radicale rievocherà alcuni dei passaggi più significativi della vita e dell’esperienza politica di Marco Pannella, perciò la trama sarà costruita sulla sua biografia.

A un soffio dagli anni Sessanta il nostro paese doveva ancora conquistare diritti oggi indiscutibili come il divorzio, l’aborto e il servizio militare volontario.

Per raggiungere questi obiettivi, Marco Pannella darà il via a vere e proprie campagne di sensibilizzazione. Lo farà senza poter contare altro che su se stesso, sulla sua vocazione per la politica, per la libertà e la democrazia applicate a una dialettica tagliente, a provocazioni di ogni genere, e a una dedizione senza pari.

Il primo grosso scoglio che il partito da lui fondato, quello Radicale (1955), supererà con grande successo sarà proprio il referendum sul divorzio. Sarebbero venute poi la battaglia per l’aborto, contro la fame nel mondo, la pena di morte e tanto altro.

A questa rievocazione, la trama di Romanzo Radicale accompagnerà anche quella di amici o interlocutori di Pannella, che hanno conosciuto il suo spirito indomito e nondimeno le sue contraddizioni. Tra questi l’immancabile figura della compagna, Mirella Parachini, di cui la fiction traccerà l’animo e come questo si è amalgamato a quello di Pannella.

Cast: attori e personaggi

In un primo momento le fonti ufficiali avevano rivelato un solo nome nel cast di Romanzo Radicale, cioè quello dell’interprete di Marco Pannella. Si tratta dell’attore Andrea Bosca (41 anni), noto al grande pubblico per diversi successi televisivi e cinematografici. Per il piccolo schermo Bosca è stato in Grand Hotel, Made in Italy, I Medici, Il capitano Maria, ed ha anche recitato in alcuni episodi della serie TV americana Quantico.

Per calarsi nelle vesti del leader radicale, Andrea Bosca ha spiegato di aver affrontato un impegnativo percorso di allenamento e dimagrimento.

“Ho perso tra i 13 e i 15 chili e mi sono allenato duramente. Ho fatto un cambiamento importante, ma con gioia… Ho poi fatto un lavoro su voce, postura e contesto. Se non capisci contro cosa combatteva, non ne capisci l’importanza”.

Per diventare Marco Pannella, inoltre, Andrea Bosca ha impiegato quotidianamente dalle 4 alle 7 ore di trucco.

Una curiosità: per puro caso, mentre Bosca renderà omaggio a Pannella nella docu fiction Romanzo Radicale, un altro volto della TV italiana, Roberto Zibetti, interpreta il leader politico nella serie TV di Paramount+ su Miguel Bosè, raccontandone la complessa sessualità.

Nell’agosto 2021 abbiamo appreso della partecipazione degli altri attori e personaggi aggiuntisi a Bosca nella fiction su Marco Pannella. Si tratta di:

Maxence Dinant (Jean Yves Autexier)

(Jean Yves Autexier) Irene Casagrande (Mirella Parachini)

(Mirella Parachini) Marco Leonardi (Gianfranco Spadaccia)

(Gianfranco Spadaccia) Francesco Siciliano (Franco Roccella)

Tutti gli altri attori e personaggi del cast di Romanzo Radicale saranno sicuramente rivelati nei prossimi giorni. Sappiamo già ad ogni modo che fra le testimonianze che appariranno nel documentario ci saranno Giampiero Mughini, Emma Bonino, Francesco Rutelli e Vasco Rossi.

Dietro la macchina da presa, invece, c’è Mimmo Calopresti. Il regista calabrese ha lavorato soprattutto come documentarista, ma è apparso anche in alcune pellicole come Le parole di mio padre di Francesca Comencini. In una nota ANSA, Calopresti afferma:

“Sono felice di assumermi la responsabilità di raccontare un uomo che è stato capace di affermarsi in tutta la sua complessità. Un individuo che è riuscito, grazie anche alle sue contraddizioni, a diventare società e affermare per tutti noi la società dei diritti”.

Quando inizia docu fiction Romanzo Radicale

Sembrerebbe che le riprese della docu fiction Romanzo Radicale siano cominciate nell’agosto 2021 e sono terminate nell’ottobre dello stesso anno, per un totale di tre mesi di lavoro. In un primo momento si pensava che la rievocazione della vita di Marco Pannella dovesse andare in onda entro la fine del 2021, cosa che poi non è avvenuta.

Volendo rispondere alla domanda quando inizia Romanzo Radicale, è ormai facile fornire una data di uscita esatta. Secondo i palinsesti, infatti, la docu fiction sarà trasmessa l’11 novembre 2022 su Rai 3.

Nell’agosto 2021 sui social è comparsa la prima foto di Andrea Bosca nei panni di Marco Pannella.

Andrea Bosca è Marco Pannella

Streaming

La docu fiction Romanzo Radicale si potrà seguire in diretta streaming o in versione on demand su Rai Play, dal momento che si tratta di una produzione originale Rai. La diretta sarà in contemporanea alla prima visione, mentre la versione on demand si potrà recuperare sulla piattaforma Rai Play solo dopo la messa in onda.

Rai Play è un servizio gratuito al quale si accede via Web o App, inserendo nell’apposito spazio le credenziali che attestano la maggiore età dell’utente.