Venite a scoprire se la stagione 15 di Don Matteo si farà o no. Ecco tutto quello che sappiamo sulla data di uscita e le news sul cast completo e le anticipazioni sulla trama.

Don Matteo 15 si farà? News

Visto l’enorme successo del quattordicesimo ciclo di episodi, in molti si chiedono se Don Matteo 15 stagione si farà oppure no. I vertici della Rai non hanno ancora dato una risposta in merito, ma a parlare è stato il sindaco di Spoleto Andrea Sisti.

Come riporta il sito spoletoonline.com, infatti, ha rivelato di essere in contatto con la Lux Vide per poter ospitare anche la quindicesima stagione:

“Con Lux Vide siamo sempre in contatto e la collaborazione continuerà: abbiamo in cantiere progetti ambiziosi, con il personaggio di Don Massimo interpretato da Raoul Bova che avrà un ruolo significativo nella promozione dei luoghi di Spoleto. Stiamo inoltre lavorando per ospitare anche la quindicesima stagione della fiction”.

Manca solamente la conferma da parte della Rai e non appena avremo maggiori news a disposizione non esiteremo ad aggiornare questo contributo.

Quando inizia?

Quando inizia Don Matteo 15 stagione su Rai 1? Non abbiamo ancora alcuna notizia in merito alla programmazione perché dobbiamo ancora capire se si fa o no.

La data di uscita, sempre nel caso in cui dovesse ricevere il semaforo verde, potrebbe essere quella del 2026. Solitamente, infatti, la fiction torna a distanza di due anni dalla precedente. L’orario sarà sempre quello delle 21:30 circa.

Ora che sappiamo quando ricomincia, forse, passiamo ad altre informazioni.

Don Matteo 15 trama

Se Don Matteo 15 si fa di cosa parlerà? Al momento non abbiamo anticipazioni sulla trama di ciò che potremmo andare a vedere prossimamente.

Sappiamo che di sicuro tornerà il Maresciallo Cecchini con la sua grande simpatia e il legame indissolubile con Don Massimo.

Quest’ultimo, inoltre, tornerà a risolvere i casi più disparati assicurando alla giustizia tutti i malviventi poco prima dei Carabinieri.

Il Capitano, così, si ritroverà a perdere la pazienza in modi esilaranti che faranno sicuramente divertire il pubblico a casa.

Non appena avremo a disposizione effettive anticipazioni sulla trama di Don Matteo 15 vi terremo informati.

Cast, attori e personaggi

Se Don Matteo 15 si farà, chi sarà il Capitano e quali personaggi torneranno nella nuova eventuale stagione? Ecco la lista con tutti gli attori che potrebbero far parte del cast completo:

Raoul Bova è Don Massimo

Nino Frassica è Nino Cecchini

Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi

Francesco Scali è Pippo

Eugenio Mastrandrea è Diego Martini

Federica Sabatini è Giulia Mezzanotte

Gaia Messerklinger è Vittoria Guida

Pietro Pulcini è Pietro Ghisoni

Francesco Castiglione è Gianni Barba

Pamela Villoresi è Elisa Olivieri

Vedremo se Terence Hill deciderà di apparire in Don Matteo 15 stagione o preferirà continuare il suo percorso lontano dalla fiction Rai ancora per un po’. Se ci saranno new entry nel cast vi terremo aggiornati.

Don Matteo 15 stagione puntate

Quante puntate ha Don Matteo 15 stagione? Dal 2020 ormai la fiction ha deciso di portare in onda solamente 10 puntate a differenza delle 25/26 delle altre annate.

Dobbiamo, quindi, aspettarci che la stessa scelta venga fatta anche in futuro anche se al momento non abbiamo alcuna conferma.

Don Matteo in streaming

A prescindere se Don Matteo 15 si fa oppure no, la certezza è che tutte le puntate si possono vedere sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Al suo interno, infatti, è possibile recuperare gli episodi che non si sono potuti guardare in diretta TV.

Per farlo non serve sottoscrivere alcun abbonamento ma vi basterà inserire una mail valida e una password. In tal modo avrete libero accesso a tutta la libreria multimediale tra serie TV, documentari, programmi di approfondimento e film.