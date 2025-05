Don Matteo è una delle serie televisive italiane più amate, trasmessa su Rai 1 dal 2000. Interpretata inizialmente da Terence Hill e successivamente da Raoul Bova, la fiction ha conquistato il pubblico grazie alle sue trame avvincenti e all’ambientazione suggestiva. Ma dove è stato girato Don Matteo? Le riprese si sono svolte principalmente in due splendide città umbre: Gubbio e Spoleto. Tuttavia, entriamo più nel dettaglio e scopriamo tutte le location reali di Don Matteo.

Don Matteo: le location a Gubbio (stagioni 1-8)

Come ci ricorda Italy for Movies, dalla prima all’ottava stagione, Don Matteo è stato girato nella pittoresca città medievale di Gubbio, in provincia di Perugia. Le sue strade acciottolate e le architetture storiche hanno fornito lo sfondo ideale per le vicende del parroco-investigatore.

Principali location a Gubbio:

Chiesa di San Giovanni Battista : situata nella parte bassa del centro storico, è stata utilizzata per le riprese esterne della parrocchia di Don Matteo.

: situata nella parte bassa del centro storico, è stata utilizzata per le riprese esterne della parrocchia di Don Matteo. Chiesa di San Marziale : ha fornito gli interni della chiesa di Don Matteo.

: ha fornito gli interni della chiesa di Don Matteo. Piazza Grande e Palazzo dei Consoli : luoghi iconici di Gubbio, spesso presenti nelle scene della serie.

: luoghi iconici di Gubbio, spesso presenti nelle scene della serie. Palazzo Pretorio: ha ospitato le riprese della caserma dei Carabinieri.

Gubbio è stata la location principale fino all’ottava stagione, offrendo un’ambientazione autentica e affascinante.

Leggi anche: Quando inizia la quindicesima stagione

Don Matteo: le location a Spoleto (dalla stagione 9 in poi)

A partire dalla nona stagione, le riprese si sono spostate a Spoleto, un’altra perla dell’Umbria. Come leggiamo su Umbria Turismo, la città ha offerto nuove scenografie, mantenendo intatto il fascino della serie.

Principali location a Spoleto:

Piazza del Duomo : cuore delle riprese, dove si affacciano la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Palazzo Bufalini, utilizzato come caserma dei Carabinieri.

: cuore delle riprese, dove si affacciano la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Palazzo Bufalini, utilizzato come caserma dei Carabinieri. Basilica di Sant’Eufemia : ha rappresentato la nuova parrocchia di Don Matteo.

: ha rappresentato la nuova parrocchia di Don Matteo. Teatro Caio Melisso : utilizzato per le scene ambientate nella sala colloqui del carcere.

: utilizzato per le scene ambientate nella sala colloqui del carcere. Ponte delle Torri e Rocca Albornoziana: spesso presenti nelle inquadrature panoramiche e nelle passeggiate in bicicletta del protagonista.

Altre location in Umbria

Oltre a Gubbio e Spoleto, Don Matteo ha fatto tappa in diverse località umbre, utilizzate per specifiche scene:

Assisi : presente in alcuni episodi della prima stagione.

: presente in alcuni episodi della prima stagione. Perugia : location dell’episodio 5×10.

: location dell’episodio 5×10. Bevagna, Narni, Foligno, Umbertide, Orvieto: città che hanno ospitato varie riprese nel corso delle stagioni.

Queste località hanno contribuito a rendere la serie ancora più ricca e variegata dal punto di vista scenografico.

Conclusione su dove hanno girato Don Matteo

Le location di Don Matteo sono parte integrante del successo della serie. Le città di Gubbio e Spoleto, con i loro paesaggi mozzafiato e il patrimonio storico-artistico, hanno fornito lo sfondo perfetto per le avventure del parroco-detective. Visitare questi luoghi permette di rivivere le emozioni della fiction e di scoprire le bellezze dell’Umbria.