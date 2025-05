Don Matteo è una delle fiction italiane più longeve e amate, con oltre 20 anni di messa in onda su Rai 1. Interpretata inizialmente da Terence Hill e poi da Raoul Bova, la serie ha conquistato milioni di spettatori grazie a trame coinvolgenti e ambientazioni affascinanti tra Gubbio e Spoleto. Ma oggi, con l’abitudine crescente a guardare contenuti on demand, in molti si chiedono: dove vedere Don Matteo in streaming? In questo articolo ti spieghiamo come guardare tutte le stagioni online, legalmente e in alta qualità.

Don Matteo streaming: su RaiPlay tutte le stagioni gratis

La piattaforma di riferimento per vedere Don Matteo in streaming è senza dubbio RaiPlay, il servizio on demand ufficiale della Rai.

RaiPlay offre gratuitamente tutte le stagioni di Don Matteo, dalla prima fino alle più recenti. Non è richiesto alcun abbonamento: basta registrarsi gratuitamente sul sito o sull’app, disponibile per Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Su RaiPlay puoi trovare:

Le stagioni 1–14 disponibili on demand

Gli episodi completi in versione integrale

in versione integrale Extra, trailer e contenuti speciali

Grazie a questa piattaforma, è possibile recuperare tutti gli episodi in qualsiasi momento, anche quelli più datati con Terence Hill protagonista.

Leggi anche: Cosa fa Terence Hill oggi

Don Matteo è disponibile in streaming su altre piattaforme?

Attualmente, non tutte le stagioni di Don Matteo sono presenti su altre piattaforme streaming a pagamento come Netflix, Prime Video o Disney+. Tuttavia, alcune stagioni selezionate o episodi singoli sono talvolta disponibili in acquisto o noleggio digitale su:

Amazon Prime Video (stagione 1 – stagione 12)

Apple TV / iTunes (stagione 1 – stagione 14)

Disney+ (stagione 10 – stagione 14)

Queste versioni non sono gratuite e possono variare nel tempo, quindi si consiglia di verificare periodicamente le disponibilità. La fonte principale resta RaiPlay, anche per le nuove stagioni.

Leggi anche: Perché la fiction di Rai 1 piace così tanto

Don Matteo in streaming: perché guardarlo online

Guardare Don Matteo in streaming è il modo migliore per:

Recuperare gli episodi persi in TV

Rivedere le prime stagioni con Terence Hill

Seguire l’evoluzione della serie con l’arrivo di Raoul Bova

Godere di una fiction familiare, di qualità e senza pubblicità invasive (su RaiPlay)

La serie è perfetta per chi ama i gialli leggeri, le storie di paese, i valori positivi e l’umorismo garbato.

Conclusione

Don Matteo è disponibile in streaming su RaiPlay, dove puoi vedere tutte le stagioni in modo gratuito e legale. Se vuoi rivivere le indagini del parroco investigatore o scoprire gli episodi più recenti con Don Massimo, questa è la piattaforma da consultare. Un’occasione perfetta per riscoprire una delle serie più longeve e amate della televisione italiana.