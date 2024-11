La prossima settimana Don Matteo 14 anticipa la messa in onda e la quinta puntata andrà in onda martedì 12 novembre, lasciando spazio al calcio giovedì

Cambio di programmazione per Don Matteo 14: la quinta puntata anticipa a martedì 12 novembre

La prossima settimana, Don Matteo 14 subirà un cambio di programmazione che interesserà tutti i suoi fan: la quinta puntata, che sarebbe dovuta andare in onda giovedì 14 novembre, verrà anticipata a martedì 12 novembre su Rai 1.

Questo spostamento è dovuto alla trasmissione, nella serata di giovedì, della partita di UEFA Nations League. A scontrarsi saranno Belgio e Italia, evento molto atteso dagli appassionati di calcio.

Rai 1 ha scelto di inserire questa modifica per garantire ai propri telespettatori di seguire sia lo sport, sia la popolare fiction. Tale scelta permetterà loro di non dover rinunciare a qualcosa la prossima settimana.

Il calcio ha sempre un certo appeal sul pubblico italiano e quando si tratta dell’Italia l’interesse di allarga. Gli Azzurri dovranno dimostrare il proprio valore contro una delle squadre più competitive d’Europa, e per questo Rai 1 ha voluto dare massima visibilità all’evento.

Per gli appassionati di Don Matteo, questo significa che potranno scoprire le nuove vicende di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, e degli altri amati personaggi di Spoleto con due giorni di anticipo rispetto al solito.

La quattordicesima stagione ha introdotto dinamiche fresche e colpi di scena che hanno già conquistato il pubblico. Il cambio di programmazione risulta un’opportunità per i gli appassionati di godersi la quinta puntata di Don Matteo 14 senza dover attendere la settimana successiva.

Questo spostamento si inserisce nella consueta attenzione che Rai 1 presta al palinsesto, adattandosi agli eventi sportivi e alle esigenze del pubblico. Per chi desidera non perdere nessuno dei due eventi, l’appuntamento è fissato per martedì 12 novembre con la quinta puntata di Don Matteo 14 e per giovedì 14 con la sfida Belgio-Italia, in diretta da Rai 1.