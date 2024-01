Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 26 Gennaio 2024

Doc Nelle Tue Mani

Il cameo di “Doc” in Doc 3

Un cameo speciale nel terzo appuntamento del giovedì sera con Doc 3. La terza stagione del medical drama con protagonista Luca Argentero ha debuttato su Rai Uno lo scorso 11 gennaio. Un nuovo ciclo di episodi colmo di colpi di scena e di momenti scioccanti.

Un’annata che si concentra sui ricordi del dottor Andrea Fanti, che iniziano a riaffiorare raccontandogli la vita che credeva cancellata per sempre. Il primario del Policlinico Ambrosiano ha iniziato a ricordare alcuni dettagli del periodo precedente a quello sparo che lo ha tenuto in coma per diversi anni.

Ricordi che se da un lato lo stanno allontanando da Agnese dall’altro lo riavvicinano a Giulia. Durante la sesta puntata, intitolata La vela, molti fan hanno potuto festeggiare per l’arrivo dell’agognato bacio tra la dottoressa Giordano e il dottor Fanti. Ma non è l’unico momento degno di nota a cui abbiamo assistito durante la visione dei nuovi episodi.

Pierdante Piccioni in Doc 3

Forse non ve ne siete accorti ma durante la puntata numero 6 di Doc 3 c’è stato un cameo speciale. Si tratta di quello di Pierdante Piccioni, il medico cremonese che ha ispirato la storia raccontata nel medical drama.

Ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, il medico ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita in seguito ad un incidente stradale sulla tangenziale di Pavia. Non è la prima volta che Piccioni appare come guest star nello show.

Nel corso della seconda puntata della primissima stagione il dottore era apparso come paziente. Nella seconda e nella terza annata ha assunto invece il ruolo di medico. Gli episodi andati in onda lo scorso 25 gennaio hanno regalato anche il ritorno in video di alcuni personaggi usciti di scena.

Oltre a Lorenzo Lazzarini, il medico interpretato da Gianmarco Saurino morto a causa del covid, sono riapparsi anche gli ex protagonisti Elisa e Gabriel. I due medici hanno lasciato il Policlinico Ambrosiano al termine della seconda stagione e ora vivono insieme in Etiopia, terra natia di lui.