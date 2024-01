Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 gennaio 2024

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 25 Gennaio 2024

Il Paradiso delle Signore

Ultimo appuntamento della settimana dal 22 al 26 gennaio con Il Paradiso delle Signore e le avventure dei suoi personaggi. Mentre Marta continua ad ambientarsi a Milano dove ha deciso di rimanere nonostante tutto, proseguono le tensioni in casa di Maria e tra i suoi familiari. Ecco le anticipazioni a Il Paradiso delle Signore di venerdì 26 gennaio 2024.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore 26 gennaio 2024

Dalla trama del 26 gennaio 2024 di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Concetta ha incontrato Silvana, la mamma di Matteo che è ricoverata in ospedale. Di quell’incontro, la signora Puglisi riferisce tutto alla figlia ora che sa che tra Maria e il contabile dell’atelier c’è del tenero.

Intanto Salvatore ha preso una decisione: accetterà quanto gli è stato proposto da Elvira, Delia e Agata circa la festa con cui, alla caffetteria, celebrare la minigonna e la sua rivoluzione culturale. È già sicuro che tra gli invitati non si presenteranno solo tutte le Veneri del Paradiso, ma anche tanti altri amici e conoscenti.

Nel frattempo Marta sta stringendo sempre più amicizia con Cinzia e specialmente con la sua piccolina. Tra una chiacchiera e l’altra la giovane Guarnieri si fa venire in mente una delle sue idee creative per aiutare madre e figlia.

Infine, nelle anticipazioni a Il Paradiso delle Signore del 26 gennaio 2024 si legge che Silvana ha bisogno di parlare con urgenza a Matteo, che però non ha intenzione di vederla. Avendo davvero bisogno di lui, la signora si reca da Marcello al quale spiega la situazione e che prega di avvertire Matteo per riuscire a convincerlo.

Streaming Il Paradiso delle Signore RaiPlay

Se vuoi vedere la puntata del Paradiso delle Signore in streaming puoi farlo sia in diretta che on demand, in entrambi i casi su RaiPlay.

La puntata sarà infatti trasmessa nella sezione delle Dirette Tv in contemporanea al primo canale, e successivamente caricata nella scheda del programma in formato on demand. Alla scheda si arriva tramite la barra di ricerca di App o sito ufficiale di RaiPlay, ma per accedere alla piattaforma è obbligatoria la registrazione, che consente all’utente di navigare senza restrizioni tra i contenuti Rai.