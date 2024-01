Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 25 Gennaio 2024

soap Mediaset

Zuleyha e Betul ai ferri corti, ora che la verità è venuta a galla: anticipazioni a Terra Amara per la puntata di venerdì 26 gennaio 2024

A seguito dell’appuntamento serale della settimana, che si è scontrato con DOC – Nelle tue mani su Rai 1, Canale 5 ripropone come di consueto la soap Mediaset di punta al pomeriggio, sempre intorno alle 14,05. Terra Amara torna infatti venerdì 26 gennaio 2024 con le seguenti anticipazioni.

Anticipazioni Terra Amara 26 gennaio 2024

Dalla trama della puntata di Terra Amara del 26 gennaio 2024 veniamo a sapere che, appreso del passato di suo marito, Zuleyha non ha alcuna intenzione di celebrarne un funerale in pompa magna. Piuttosto, la giovane Yaman preferisce organizzare qualcosa di più intimo e semplice, con le sole persone che abbiano davvero voluto bene a Demir, come lei nonostante tutto.

Mentre si approntano gli ultimi dettagli della cerimonia, dunque, Zuleyha deve affrontare anche quanto accaduto in azienda. A causa delle trame di Betul, ora Hakan ha acquisito gran parte delle quote azionarie che lo rendono uno dei padroni.

Zuleyha capisce quindi di non potersi più fidare dei suoi collaboratori più stretti, prima fra tutti proprio Betul. Quando le due si trovano a colloquio, Zuleyha la minaccia che al prossimo passo falso le farà perdere il lavoro. Betul allora dovrà fare di tutto, da qui in avanti, per tentare di risanare lo strappo con Zuleyha senza più rischiare di essere licenziata.

(LEGGI ANCHE: Anticipazioni puntata seguente)

Streaming Terra Amara Mediaset Infinity

Terra Amara e la sua puntata del 26 gennaio 2024, della quale abbiamo letto or ora le anticipazioni, sono visibili su Mediaset Infinity in versione streaming.

La diretta va in onda in contemporanea alla trasmissione televisiva, mentre l’on demand è disponibile dal momento immediatamente successivo alla trasmissione TV.

In entrambi i casi è necessario essere iscritti al servizio, magari tramite il sito ufficiale o attraverso l’apposita Applicazione scaricabile da tablet, smartphone e smart TV.