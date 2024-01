Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 25 Gennaio 2024

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 26 gennaio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 26 gennaio 2024.

Un’iniziativa di Damiano per aiutare Viola ad appianare i rapporti col figlio non andrà come previsto e rischierà di peggiorare la situazione. Per Eugenio, intanto, si potrebbero creare le condizioni giuste per un ulteriore avvicinamento con Lucia. Diego è sempre più nervoso per come Roberto e Marina si sono comportati con Ida e avrà uno scontro con Filippo e Serena per questo motivo.

Trama puntata venerdì 26 gennaio 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 26 gennaio 2024! Damiano idea un piano per aiutare Viola a risolvere le tensioni con suo figlio, ma purtroppo le cose non si vanno come previsto, anzi, rischiano di aggravare ulteriormente la situazione. Nel frattempo, Eugenio potrebbe trovarsi nelle condizioni ideali per avvicinarsi ancora di più a Lucia. Diego, invece, è sempre più nervoso a causa del comportamento di Roberto e Marina nei confronti di Ida. Questo stato d’animo lo porterà a scontrarsi con Filippo e Serena, poiché non condividono la gestione della situazione.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

