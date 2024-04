Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 8 Aprile 2024

Damiano Gavino

Nuovo progetto per Damiano Gavino! L’attore, noto per il suo ruolo in Un professore, è sul set del film Prophecy

Un nuovo ruolo per Damiano Gavino

Continua con enorme successo la carriera di Damiano Gavino. L’attore romano ha esordito nel mondo della recitazione con un ruolo che gli ha permesso sin da subito di conquistare il pubblico. Stiamo parlando di quello di Manuel Ferro in Un professore, fiction di Rai Uno con Alessandro Gassmann diventata un vero e proprio fenomeno mediatico intergenerazionale.

A convincere in particolar modo il pubblico è stato il rapporto tra il suo personaggio e quello di Simone, interpretato da Nicolas Maupas. Molti seguaci della serie si sono molto affezionati alla loro relazione e hanno tifato, con passione, per quella che sembrava essere una naturale evoluzione verso una storia d’amore.

Un professore intanto è stato già confermato per una terza stagione, dove ritroveremo ancora una volta anche Gavino. Nel frattempo però Damiano si è fatto apprezzare per le sue doti interpretative in Nuovo Olimpo, pellicola di Ferzan Ozpetek uscita qualche mese fa su Netflix.

Al centro della trama due giovani venticinquenni che vivono nella Roma degli anni 70. I due si innamoreranno perdutamente l’uno dell’altro ma si perderanno di vista. Nei 30 anni a seguire i protagonisti saranno destinati a perdersi e a ritrovarsi più volte, dando vita a una travagliata storia d’amore.

Ora per Damiano Gavino è arrivata un’altra importante opportunità. A riportare questa notizia è stato il giornale The Hollywood Reporter Roma. Secondo quanto si legge tra le pagine del sito l’attore è attualmente tornato sul set per le riprese di Prophecy, film ispirato all’omonimo manga di Tetsuya Tsutsui.

Al centro della trama troviamo Paperboy, un uomo il cui volto è sempre coperto da un foglio di giornale. La città scelta come meta per le riprese del film è Torino e le riprese dureranno circa quattro settimane.

Per Gavino il ruolo da protagonista. A completare il cast altri volti noti del piccolo schermo: da Federica Sabatini, vista di recente in Suburraeterna e presto in Don Matteo 14, a Haroun Fall, Denise Tantucci e Giulio Greco (apparso in Supersex).