Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 8 Aprile 2024

Fabbricante di Lacrime

Simone Baldasseroni prima del Fabbricante di Lacrime

Fabbricante di Lacrime è il primo ruolo da protagonista per Simone Baldasseroni. Questo però non significa che si tratta della prima parte in assoluto della sua carriera. Gli appassionati televisivi ricorderanno sicuramente l’attore con l’alter ego di Biondo per la sua partecipazione ad Amici.

Il giovane interprete, all’epoca appena 18enne, fu al centro di numerose polemiche e divenne uno dei protagonisti assoluti dell’edizione. Dopo qualche anno Simone debuttò anche nel mondo della recitazione, collezionando ruoli secondari in serie di successo.

Il suo debutto nelle fiction avvenne nel 2021 nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Nella serie Rai Uno, che vedeva ai tempi Elena Sofia Ricci ancora protagonista assoluta, Baldasseroni partecipò come guest star della sesta puntata.

Simone Baldasseroni in Che Dio ci aiuti

L’episodio in questione si intitolava Deja Vu. Un titolo che sembra quasi uno scherzo del destino. I fan dell’interprete infatti ricorderanno sicuramente che uno dei primi singoli di Biondo aveva lo stesso identico titolo.

La puntata fu un enorme successo di pubblico e riuscì a tenere incollati davanti alla tv ben 5 milioni e 247 mila italiani, corrispondenti a uno share del 23,40%. Negli anni successivi Simone Baldasseroni ottenne un ruolo in un altro show di Rai Uno.

Stiamo parlando di Vivere non è un gioco da ragazzi, serie diretta da Rolando Ravello che vedeva Claudio Bisio tra i protagonisti. Dopo tanti ruoli secondari arriva, con Fabbricante di Lacrime, il primo ruolo da protagonista.

Il film, uscito da qualche giorno su Netflix, sta già ottenendo ottimi numeri anche all’estero. A confermarlo ci sono i tanti commenti entusiastici che possono essere scovati in giro sul web in varie lingue. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Baldasseroni ha rivelato che, prima di ottenere il ruolo di Rigel, aveva sostenuto il provino per quello di Lionel.