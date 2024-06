News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 4 Giugno 2024

Damian Hardung parla del suo nuovo ruolo

La popolarità di Damian Hardung è cresciuta esponenzialmente negli ultimi mesi. Questo è stato reso possibile grazie a Maxton Hall, teen drama targato Prime Video che ha esordito lo scorso maggio sulla piattaforma e ha in poco tempo conquistato milioni di persone.

Al centro della trama troviamo la coppia formata da James, rampollo di una delle più ricche famiglie della prestigiosa scuola, e Ruby, ragazza di umili origini ma con il sogno di entrare a Oxford. Il loro rapporto evolverà pian piano e si trasformerà in amore quando impareranno a conoscersi nel profondo e a scoprire di avere più cose in comune di quelle che pensano.

Visto l’enorme successo della prima stagione, Prime Video ha già confermato una seconda annata. In attesa di rivederlo nuovamente nei panni di Beaufort, Hardung non resterà però a guardare. Qualche giorno fa è stato infatti rilasciato il primo trailer di Love Sucks, la nuova serie che lo vedrà protagonista.

Si tratta di uno show tedesco che andrà in onda su ZDF, network nazionale. Non è tuttavia da escludere che, vista la forte popolarità di Damian, qualche piattaforma non si decida ad acquistarne i diritti di messa in onda.

Love Sucks racconta la storia di Zelda, una ragazza con abilità nella boxe che viene cresciuta sul ring. Un giorno sul suo cammino si imbatterà in Ben, un vampiro, verso cui sente una connessione immediata.

Qualche giorno fa Damian Hardung ha partecipato al Munich International Film Festival. Durante l’evento ha regalato qualche dettaglio in più sul suo nuovo ruolo.

L’attore ha raccontato che il suo Ben è influenzato da una scenografia di una Francoforte fantasy, città in cui la serie è ambientata, a metà tra l’oscurità e le luci al neon.

Si tratta di un vampiro con una lunga discendenza familiare che attraversa i secoli. Ben ha più di 300 anni e ha conosciuto diversi personaggi storici, tra cui Napoleone.

La prospettiva di una vita infinita porta Ben ad avere una forte malinconia di fondo. L’incontro con Zelda potrebbe però cambiare tutte le sue convinzioni anche sull’amore.