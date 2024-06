Bridgerton 3, spunta online una presunta scena tagliata con una canzone di Olivia Rodrigo

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 4 Giugno 2024

Bridgerton

Bridgerton 3, spunta una scena tagliata

Anche Bridgerton 3, come le precedenti stagioni, ha un elemento importante che la contraddistingue. Ci riferiamo ovviamente alla colonna sonora che accompagna alcune delle scene clou dei nuovi episodi. In questi anni la serie Netflix ci ha abituati a delle cover speciali di alcuni dei successi più grandi della musica mondiale.

Quest’anno ha fatto molto parlare, ad esempio, la reinterpretazione di Give me everything di Pitbull e Ne-Yo. Il brano ha accompagnato una delle scene più piccanti della prima metà di stagione. Ci riferiamo ovviamente a quella che ormai è stata ribattezzata come la “scena della carrozza” in cui è avvenuto il primo rapporto intimo tra Colin e Penelope.

Ma un altro brano molto apprezzato dai giovani avrebbe potuto far parte della colonna sonora di Bridgerton 3. In queste ore è infatti trapelato online il video di una scena di ballo che avremmo dovuto vedere nel corso delle prime 4 puntate della terza stagione.

La clip apparsa sul web è accompagnata con una versione strumentale di Traitor, uno dei più grandi successi di Olivia Rodrigo. “Traitor di Olivia Rodrigo avrebbe dovuto essere presente nella terza stagione di Bridgerton, ma questa scena è stata tagliata dallo show“, scrive un fanpage dedicata alla giovane cantautrice.

Qualcuno nei commenti ha però menzionato la possibilità che il brano possa far parte della colonna sonora delle seconda metà di stagione, in uscita il prossimo 13 giugno su Netflix.

Tuttavia però la Rodrigo non è stata menzionata come tra gli artisti presenti nelle puntate della terza annata. Non si tratterebbe poi della prima scena tagliata dal montaggio finale.

Qualche giorno fa, nel corso di un’intervista rilasciata a IndieWire, Luke Newton ha rivelato che un ciak in cui montava un cavallo è stato escluso.

“Mi muovevo troppo e credo che sia stato tagliato dallo show. Spero che sia così, perché è stata una cavalcata davvero pessima. Mi sono allenato un po’ di più ma comunque non ho cavalcato tanto in questa stagione“, ha poi aggiunto Newton.