Leila Sirianni | 3 Giugno 2024

Gli showrunner di Station 19 hanno rivelato i piani previsti per la stagione 8 che purtroppo non vedrà la luce

Gli showrunner di Station 19 Zoanne Clack e Peter Paige hanno discusso dei piani per il futuro della serie in quella che sarebbe stata la stagione 8.

I due si sono lanciati anche nel delineare la direzione che avrebbero voluto dare a lo show se ABC non l’avesse cancellato.

Il network ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori quando ha annunciato che lo spinoff di Grey’s Anatomy si sarebbe concluso con la settima stagione, nonostante il successo costante.

Sebbene il team di sceneggiatori abbia creato un finale coinvolgente, in arrivo su Disney+ nei prossimi mesi, ci sarebbero stati ancora molti colpi di scena e sviluppi da esplorare.

Non solo i fan, ma anche il cast e il team creativo hanno espresso una certa delusione per questa conclusione prematura.

In un’intervista con Deadline dopo il finale della settima e ultima stagione di Station 19, i co-showrunner Zoanne Clack e Peter Paige hanno parlato di cosa sarebbe successo nella 8.

Il duo ha fatto riferimento a trame che includono Carina DeLuca in una nuova veste, oltre a sviluppi accennati negli ultimi episodi per Beckett, Sullivan e Ross:

Ci sarebbero state delle storie. Se avremmo amato fare un’intera storia in cui Beckett inizia a frequentare Ginny e su come si sarebbero integrati nella relazione tra Sullivan e Ross in modo interessante? Sì!

Queste le parole di Peter Paige. Zoanne Clack ha poi aggiunto sul personaggio di Stefania Spampinato in modo particolare:

C’era anche un arco narrativo per Carina. Ricordate quando ha preso le sue cose ed è andata sul campo? Parte del motivo per cui stavamo trattando la causa legale in primo luogo era che volevamo davvero integrarla di più nel lavoro dei pompieri. Forse era solo un po’ titubante riguardo alla medicina e alla pratica medica e voleva essere più sul campo. Avrebbe indossato la divisa probabilmente come nell’episodio 8 e poi l’avremmo seguita sul campo, più integrata nello show per la stagione 8. Ma ciò che abbiamo ottenuto è stato il momento del finale, che è stato fantastico, ma non esattamente dove volevamo portarlo.

Sfortunatamente, nonostante il lodevole sforzo da parte dei fan per far salvare la serie TV, pare che tutto ciò non riusciremo mai a vederlo.