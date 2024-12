Cynthia Erivo condanna il cyberbullismo in difesa di Ariana Grande

Cynthia Erivo ha preso una posizione netta contro il cyberbullismo, intervenendo a sostegno della sua co-protagonista in Wicked, Ariana Grande, bersagliata da attacchi online.

Durante il Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, l’attrice ha parlato dell’impatto distruttivo del bullismo digitale, invitando a contrastare questa tendenza con messaggi positivi.

“Il cyberbullismo è estremamente pericoloso. È troppo facile nascondersi dietro uno schermo e lanciare parole taglienti contro persone che non si conoscono davvero“, ha affermato Cynthia Erivo. Ha inoltre sottolineato l’importanza di essere un supporto morale per chi è vittima di tali attacchi: “Il miglior modo per aiutare qualcuno in queste situazioni è essere una voce positiva che contrasta le negatività.”

Le dichiarazioni di Cynthia Erivo sono arrivate in risposta a una domanda sugli episodi di bullismo online denunciati in passato da Ariana Grande. Le due attrici condividono il set del musical di successo Wicked: Part One, che ha debuttato al cinema lo scorso 22 novembre, riscuotendo un incredibile successo con oltre 400 milioni di dollari incassati a livello globale.

Cynthia Erivo ha evidenziato come il legame costruito con Ariana Grande prima delle riprese sia stato fondamentale per affrontare le sfide del progetto. “Non abbiamo fatto l’audizione insieme, ma abbiamo trascorso del tempo a conoscerci prima di iniziare le prove. Questo ci ha permesso di costruire una relazione solida, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e sereno,” ha spiegato.

L’attrice, presente all’evento per celebrare il successo di Wicked, ha approfittato dell’occasione per ribadire il valore della gentilezza e del supporto reciproco, soprattutto in un’epoca in cui le piattaforme digitali possono amplificare sia il bene che il male.

Wicked è ora al cinema, e a novembre 2025 uscirà il secondo capitolo.