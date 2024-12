Andiamo alla scoperta delle attrici che hanno sostenuto il provino per i ruoli di Elphaba e Glinda in Wicked

Il film Wicked – Parte 1, trasposizione cinematografica dell’omonimo musical, ha riscosso un enorme successo soprattutto grazie alle interpretazioni di Ariana Grande e Cynthia Erivo. Ma sapevate che altre attrici sono state in lizza per i ruoli di Glinda ed Elphaba?

Chi ha fatto i provini per Glinda ed Elphaba in Wicked

Wicked – Parte 1 è un film del 2024 che è stato molto atteso da tutti i fan del musical originale i quali non vedevano l’ora di assistere alle interpretazione di Cynthia Erivo e Ariana Grande.

La prima ha vestito i panni di Elphaba, conosciuta anche come strega cattiva dell’Ovest, mentre la seconda ha rivestito il ruolo di Galinda/Glinda.

Ma sapevate che altre attrici hanno sostenuto il provino per le stesse due parti? Andiamo subito a scoprire di chi stiamo parlando.

Cominciamo…

Attrici in lizza per Wicked: Lady Gaga

Lady Gaga

A quanto pare, una prima versione del lungometraggio sarebbe stata molto diversa da come la conosciamo oggi.

Quando il regista era ancora Stephen Daldry, quest’ultimo avrebbe voluto Lady Gaga nei panni di Elphaba. Page Six, come afferma il sito Tell Tales, ha riportato:

“Si sono incontrati, loro due. Per parlare del personaggio e chi avrebbe interpretato. Gaga era praticamente assunta per la sua versione e poi non se n’è fatto nulla”.

Continuiamo…