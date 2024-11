Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno cantato dal vivo durante le riprese

Vi siete chiesti come sono stati realizzati i brani che Cynthia Erivo e Ariana Grande cantano nel film Wicked? Forse vi stupirà sapere che le due attrici hanno deciso di cantare dal vivo sul set per portare autenticità ai loro ruoli di Elphaba e Glinda.

Per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando, solitamente nei film in cui ci sono delle parti cantate, queste vengono registrate in studio e poi gli attori durante le riprese cantano in playback, seguendo con il labiale il testo del brano che hanno registrato.

Invece in questo caso gli attori di Wicked hanno deciso di fare tutto dal vivo, e quindi fare in presa diretta anche le scene di cantato, senza avvalersi di una traccia pre-registrata nel taglio finale del film.

Si tratta di una scelta coraggiosa, soprattutto considerando la complessità delle canzoni e le sfide fisiche delle acrobazie richieste durante le riprese.

Il regista Jon M. Chu ha confermato che la decisione è nata dalle attrici stesse. “Quando stavamo girando, hanno detto: ‘Al diavolo i pre-record. Andiamo in diretta.’ È quello che facciamo“, ha dichiarato Chu in un’intervista con Vanity Fair. Questa autenticità è stata possibile trasformando il set in uno studio di registrazione. Una serie di microfoni infatti catturavano le performance vocali in tempo reale per preservare l’emozione grezza delle interpretazioni.

“È stata una decisione immediata e ovvia“, ha detto Ariana Grande in un documentario dietro le quinte pubblicato sulla pagina YouTube del film. “Entrambe abbiamo pensato, ‘Beh, certo, canteremo dal vivo.'”

“Abbiamo scelto di cantare dal vivo per sentirci più connesse alle parole che stavamo dicendo e tra di noi“, ha detto Cynthia Erivo nel documentario. “C’è qualcosa di speciale in ciò che accade quando la musica è dal vivo in una stanza. … Penso sia davvero potente”.

Per Cynthia Erivo, cantare il brano iconico Defying Gravity mentre fluttuava sopra la Città di Smeraldo è stato particolarmente impegnativo. “Ero nervosa la prima volta,” ha raccontato al Tonight Show. La sfida principale era mantenere il controllo della voce senza il supporto del terreno. Con l’aiuto del suo vocal coach e del coordinatore delle acrobazie, ha imparato a trovare stabilità interna per sostenere le potenti note.

Anche Ariana Grande ha affrontato momenti difficili. Durante l’esecuzione di Popular, Glinda salta su un lampadario mentre canta. Nonostante avesse contratto il COVID la settimana precedente, la cantante ha eseguito la scena senza controfigura.

Entrambe le attrici hanno adattato alcune parti musicali per renderle uniche, rispettando però lo spirito originale del musical. “Ci siamo presi cura di ciò che era venuto prima,” ha detto Erivo, riferendosi alle iconiche interpretazioni di Idina Menzel e Kristin Chenoweth su Broadway.

Wicked è arrivato nei cinema il 21 novembre 2024, con la seconda parte prevista per il 26 novembre 2025.