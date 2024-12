Chase Stokes e la risposta al creatore di Outer Banks

Negli scorsi giorni è avvenuto uno scambio di battutine a distanza tra Chase Stokes e il creatore di Outer Banks. Tutto è partito da un’intervista che Jonas Pate ha rilasciato al quotidiano Port City Daily in cui ha spiegato il motivo per cui la serie Netflix terminerà con la quinta stagione.

“Non vogliamo continuare a farla e far sembrare che Chase Stokes stia per compiere 40 anni“, ha ironizzato Pate. Una battuta che, come riportato da US Weekly è stata recepita anche dallo stesso Stokes che ha risposto attraverso il suo profilo Instagram. Lo scorso 11 dicembre infatti l’attore avrebbe postato una storia sul suo account con un commento sarcastico.

“Sembra che stia per compiere 40 anni“, ha scritto Stokes. In realtà Chase è ben lontano dagli ‘anta’. L’attore è nato nel 1992 e lo scorso settembre ha compiuto 32 anni. In molti hanno letto in questa risposta di Chase Stokes una sorta di frecciatina nei confronti del creatore dello show.

Poche settimane fa, dopo l’annuncio che Outer Banks sarebbe terminato con la quinta stagione, l’interprete di John B ha scritto il suo personale messaggio di addio alla serie.

“Con la morte nel cuore scrivo questo, un ultimo viaggio. Grazie a tutti coloro che si sono sintonizzati in questi 5 anni. Ci avete dato più di quanto potremo mai restituirvi“, sono le sue parole. “Saremo sempre i Pogues 4 Life“, ha poi concluso.

Come ormai noto la quinta stagione ricomincerà da un colpo di scena che ancora oggi fa discutere. Nel corso della decima e ultima puntata della quarta annata infatti abbiamo assistito alla morte di JJ, avvenuta per mano di suo padre biologico Groff.

Una scelta, quella degli autori, che ha scatenato non soltanto il dissenso di numerosi fan dello show ma anche alcune polemiche all’interno del cast.