Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo insieme

Sono state una delle coppie più remunerative dell’anno cinematografico che sta per giungere a conclusione. Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno decisamente movimentato il botteghino grazie alle loro interpretazioni in Deadpool & Wolverine.

Il film è stato uno dei maggiori successi del 2024. Più di 1 miliardo e 300 milioni di dollari di incasso a fronte di un investimento iniziale di circa 200 milioni di dollari. Un vero e proprio fenomeno che ha consacrato Reynolds e Jackman come due veri mattatori comici in grado di portare il loro personale show nei vari programmi televisivi in cui hanno partecipato come ospiti.

Vista l’innata sintonia sul set i due hanno deciso di riprovarci. No, per ora non è in programma nessun nuovo capitolo nella saga dell’antieroe. Hugh e Ryan lavoreranno insieme nella nuova commedia Boy Band. La pellicola racconterà racconta la storia di alcuni exx membri di una boy band che si riuniscono quando hanno ormai superato i 50 anni.

Se è certa la presenza di Ryan Reynolds quella di Hugh Jackman sembra essere ancora in trattative. “Sono alla seconda stesura. La prima bozza è stata incredibile e scritta da uno dei miei scrittori preferiti, Jesse Andrews. Ora sono da solo. Non ci sono ancora date o altro. Non girerò nulla per almeno un anno“, ha specificato Reynolds in un’intervista a The Hollywood Reporter.

“Parlerà di persone di 40 e 50 anni che cercano di riprendersi la propria vita. Penso che ci sia qualcosa di bello in questo“, ha poi aggiunto. E su un ipotetico ritorno di Deadpool e Wolverine insieme Ryan ci va con i piedi di piombo (ma non chiude alcuna porta).

“Per quanto riguarda Deadpool e Wolverine, ho alcune proposte e idee, ma nessuna è incentrata su Deadpool. È un grande attore di supporto o d’insieme. E vorrei sempre che Deadpool e Wolverine fossero accoppiati in qualche modo“, ha dichiarato.

“Non so ancora cosa mi riservi il futuro. Voglio davvero realizzare Boy Band e sto ancora cercando di capire quale sia il modo più intelligente per metterlo insieme“, sono le parole di Ryan.