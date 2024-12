Le parole di Sarah Michelle Gellar

Si tratta forse di una delle prime volte, se non la prima volta in assoluto, in cui Sarah Michelle Gellar apre le porte a un ipotetico ritorno di Buffy l’ammazzavampiri.

In questi giorni l’attrice è impegnata in una press tour per presentare la serie prequel di Dexter in cui, tra gli altri, troviamo anche Patrick Dempsey (il volto di Grey’s Anatomy). Tra i tanti programmi in cui ha partecipato Gellar c’è anche lo show di Drew Barrymore.

Durante questo incontro l’attrice ha ammesso di aver cambiato idea su un ipotetico ritorno dell’ammazzavampiri con un nuovo capitolo. “Ho sempre detto di no a un reboot, perché Buffy è nella sua bolla ed è così perfetta – Ma guardando altre serie come And just like that, Dexter e rendendomi conto che ci sono modi per farlo, sicuramente ti viene da pensare: ‘Beh, forse’“, ha svelato Sarah Michelle.

L’interprete di Buffy Summers ha poi dichiarato che le idee per poter riportare in vita la serie sono tante perché è “un universo a sé stante“. “In questo mondo abbiamo bisogno di questi eroi, credo, più che mai“, ha poi aggiunto Sarah Michelle Gellar.

Un atteggiamento completamente diverso, quello dell’attrice, rispetto al passato visto che aveva quasi sempre rispedito al mittente qualsiasi ipotesi in merito. “Sono molto orgogliosa dello show che abbiamo creato. L’abbiamo concluso“, è una delle tante dichiarazioni rilasciate.

L’universo di Buffy l’ammazzavampiri è nato nel 1997 sulla allora The WB (network che si trasformò poi in The CW). La serie si concluse nel 2001 dopo 7 stagioni e un totale di 144 episodi. Dallo show principale nacque nel 1999 uno spin-off, Angel, con David Boreanaz protagonista che durò cinque stagioni.