Dopo i rumor sul suo presunto cachet Ariana Grande ha parlato per la prima volta del suo contratto in Wicked

Il chiarimento di Ariana Grande

Si è a lungo parlato del cachet di Ariana Grande in Wicked e del presunto divario con quello percepito da Cynthia Erivo. Secondo alcuni rumor la cantante e attrice, interprete di Glinda, avrebbe percepito ben 15 milioni di dollari per il ruolo. Diverso il caso della sua collega, che si sarebbe portata a casa “solamente” un milione di dollari.

Questa indiscrezione è stata però smentita immediatamente dalla Universal, casa di produzione del musical, che ha sostenuto che le due attrici siano state pagate equamente. “Le notizie sulla disparità di retribuzione tra Cynthia e Ariana sono completamente false e si basano su materiale di consumo su internet – ha dichiarato in un comunicato ufficiale un portavoce – Le donne hanno ricevuto la stessa retribuzione per il loro lavoro in Wicked“.

A distanza di qualche settimana dalle voci anche Grande è intervenuta sulla vicenda durante un incontro con la SAG-AFTRA Foundation. L’attrice ha rivelato che quando ha ricevuto il suo contratto ha immediatamente contattato la sua collega Cynthia Erivo.

“Quando ho ottenuto il mio contratto, l’ho chiamata e le ho detto: ‘Ehi, esaminiamo questa cosa. Andiamo avanti battuta per battuta e assicuriamoci di essere allineate su ciò di cui abbiamo bisogno’ – ha confessato Ariana Grande – Se lei ha bisogno di qualcosa, ne abbiamo bisogno entrambe. Voglio che ci copriamo le spalle a vicenda. I tuoi problemi diventano i miei e i miei diventano i tuoi“.

“È impossibile condividere la profondità di quanto sia reale il nostro legame. Abbiamo iniziato a crearlo molto prima di arrivare sul set – ha poi aggiunto – Penso che sia stata una parte davvero importante del lavoro che abbiamo fatto. Sono davvero grata perché una delle cose di cui sono più orgogliosa è il modo in cui ci siamo nutriti a vicenda“.