Wicked, la scena di Fiyero cancellata

Se avete apprezzato Fiyero in Wicked sappiate che vi hanno privato di una scena che vi avrebbe fatto molto piacere. Il personaggio interpretato da Jonathan Bailey è un principe molto affascinante che ha catturato l’attenzione di entrambe le protagoniste del film.

Sia Glinda che Elphaba infatti hanno mostrato il proprio interesse nei suoi confronti dando vita a un insospettabile triangolo. Ma non tutto quello che è stato girato è finito nel montaggio finale. Deadline ha infatti di recente rivelato che esiste una scena della pellicola in cui Bailey appare a torso nudo ma che è stata cancellata dal montaggio finale.

Sul sito è stato infatti pubblicato lo script originale del prequel de Il mago di Oz in cui appare questo particolare. Lo sceneggiatore Bowen Yang ha svelato che tra la performance sulle note di Popular e la scena in cui il dottor Dillamond viene licenziato c’è un momento in cui si mostra al pubblico che “sono tutti amici: Fiyero, Galinda, Elphaba, Nessa e Boq, tutti e cinque che corrono in giro e si divertono“.

“Avreste dovuto vedere Jonathan Bailey in tutta la sua gloria a torso nudo, che si dimenava e poi Boq che era insicuro e voleva essere sexy anche lui“, ha svelato Yang. Di seguito l’estratto del copione di Wicked che descrive la scena di Fiyero cancellata.