Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 2 Febbraio 2024

Reunion per Kaspar Capparoni e Sergio Assisi

Era il 15 ottobre del 2006 quando debuttò su Rai Uno una nuova serie tv, che raccontava una storia di intrighi e di segreti che avevano come sfondo la meravigliosa isola di Capri. Capri, era proprio questo il nome della fiction che vedeva come protagonista Gabriella Pession nei panni di una giovane psicologa che scopre all’improvviso di essere nominata erede di una signora del luogo, Donna Isabella.

Qui sull’isola Vittoria fa la conoscenza degli altri due eredi della donna, i fratelli Massimo e Umberto Galiano (Kaspar Capparoni e Sergio Assisi). A opporsi a questa eredità sarà la perfida Carolina Scapece (interpretata da Bianca Guaccero) e suo padre Domenico, proprietario di un albergo dell’isola.

A chiudere il cast personaggi molto amati dal pubblico come la governante Reginella e il pescatore Totonno. La serie ebbe tre stagioni e terminò il suo cammino nell’aprile del 2010. La terza e ultima annata subì un forte e drastico recasting, dopo che erano usciti di scena i protagonisti principali delle precedenti stagioni.

Il successo di Capri fu eclatante e la serie diventò per la Rai un vero e proprio titolo “cuscinetto”. Ogni replica della fiction sia sul primo canale ma anche su quello tematico Rai Premium ottiene sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Qualche giorno fa uno scatto apparso sul web ha mandato in visibilio i tanti affezionati della serie.

Kaspar Capparoni, interprete di Massimo, ha infatti pubblicato sul suo profilo un selfie con il suo ex collega Sergio Assisi (Umberto). Il reel è accompagnato dalle frasi “i resilienti” e “the Galiano brothers”. Una foto che ha ovviamente scatenato i tanti fan della fiction, che hanno preso d’assalto la sezione commenti.

“Ragazzi vi prego pensateci, è una vita che mi vedo repliche su repliche di Capri ma vivo sempre nella speranza che ritornino“, scrive qualcuno. “Ma un ritorno di Capri è proprio escluso?“, scrive qualcun altro. Un semplice selfie è riuscito a provocare tutto questo. Chissà che in Rai qualcuno non possa decidere di riportare in auge questo titolo sul serio…