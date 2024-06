News e anticipazioni

Leila Sirianni | 11 Giugno 2024

Bridgerton Nicola Coughlan

Nicola Coughlan ha fatto sapere che la prima scena che ha girato per Bridgerton in realtà non ha mai visto la luce

Nonostante sia ufficialmente protagonista della stagione 3 di Bridgerton, Nicola Coughlan è in scena sin dal capitolo di esordio, esattamente come la famiglia protagonista.

A quanto pare, però, la sua primissima scena non ha mai visto la luce. In una recente intervista per promuovere la seconda parte della terza stagione, l’attrice ha rivelato che alla fine quella sequenza è stata eliminata.

Stando a quanto raccontato dalla star irlandese, in scena insieme erano Penelope ed Eloise. A Nicola era stato chiesto di indossare dei tacchi piuttosto alti e scomodi, per limitare la differenza di altezza con Claudia Jessie.

Le due si trovavano a passeggiare sul manto erboso e le scarpe che indossava non facevano che farla cadere. Con lei l’attrice portava anche il classico ombrellino per ripararsi dal sole.

All’ennesima caduta per colpa dei tacchi, Nicola Coughlan ha finito per infilzare la mano di Claudia Jessie con la punta dell’ombrello. Dopo questo disastro generale, la produzione ha scelto di eliminare quella scena direttamente.

La prima scena di Bridgerton che ho girato in realtà non è mai entrata nella serie. Era con Claudia Jessie, ed era nel bel mezzo di una giornata di caldo torrido. Stavo portando il cane di Penelope e indossavo dei tacchi altissimi perché la costumista mi aveva detto che Claudia era davvero molto alta. Non è così alta, sono solo io che sono molto bassa. Sono caduta tre volte a causa dei tacchi che erano davvero instabili e noi stavamo sull’erba.

La situazione sembra già così piuttosto disastrosa, ma in realtà il peggio deve ancora venire. Nicola Coughlan, infatti, ha continuato dicendo:

Sono caduta tenendo un ombrello e ho pugnalato Claudia alla mano, facendola sanguinare. Quindi non è stato proprio il miglior primo giorno. Pensavo che avrebbero pensato che non ero normale e che mi avrebbero licenziata, ma non l’hanno fatto ed eccomi qui.

Fortunatamente l’attrice ha potuto mantenere il lavoro ed oggi sta deliziando i suoi fan con una performance pazzesca in Bridgerton 3.