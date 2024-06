News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 11 Giugno 2024

Euphoria

Novità su Euphoria 3

Inizia a vedersi una luce in fondo al tunnel per Euphoria 3! La terza stagione del teen drama HBO con protagonista Zendaya sembrava sempre di più un miraggio. La seconda stagione dello show risale ormai al 2022 e, a distanza di più di due anni, non ci sono notizie ufficiali sull’avvio della produzione.

Per settimane è stata anche paventata una possibile chiusura del teen drama, proprio per l’impossibilità di schedulare le agende dei vari interpreti. Molti membri del cast infatti, da Zendaya a Jacob Elordi fino a Sydney Sweeney, sono sempre più lanciati nel mondo del cinema e potrebbero non avere spazio per le riprese dei nuovi episodi.

Una speranza è stata però riaccesa nelle ultime ore da Deadline. Il noto portale ha infatti riportato in esclusiva la notizia che Eric Dane, interprete di Cal Jacobs, entra nel cast della nuova serie Amazon Countdown.

Quella che sulla carta potrebbe sembrare una pessima notizia per i fan di Euphoria in realtà nasconderebbe una sorta di accordo con Sam Levinson. Sembra infatti che lo scorso marzo il creatore e showrunner della serie HBO avrebbe permesso al cast di accettare altri ruoli.

La volontà del network resterebbe infatti quella di iniziare la produzione delle nuove puntate entro la fine del 2024. Euphoria 3 dovrebbe debuttare, sempre secondo i piani della HBO, nel 2025. Non resta solo che accordare i molteplici impegni dei protagonisti.

Basti pensare che solo Dane ha accettato da poco un nuovo ruolo nella serie Amazon ma è attualmente sul set di Kabul, produzione internazionale che vede tra i protagonisti anche il nostro Gianmarco Saurino. L’incognita maggiore resta sempre Zendaya.

L’attrice viene da un anno particolarmente intenso, con le uscite al cinema di Dune: Part Two e Challengers. Attualmente per l’interprete di Rue ci sarebbe spazio per ricominciare le riprese di Euphoria.