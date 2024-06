News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 11 Giugno 2024

Game of Thrones House of the Dragon

Ewan Mitchell, che interpreta Aemond Targaryen in House of the Dragon, ha rivelato di non aver mai visto Game of Thrones

La confessione di Ewan Mitchell

Si può far parte del prequel di Game of Thrones senza aver mai visto Game of Thrones? A quanto pare sì, se ti chiami Ewan Mitchell. L’attore britannico si è fatto apprezzare dal grande pubblico grazie al ruolo di Aemond Targaryen in House of the Dragon.

Il secondogenito di Alicent Hightower ha avuto per gran parte della prima stagione un ruolo defilato, quasi secondario. Negli ultimi istanti dell’ultimo episodio ha mostrato però tutta la sua ferocia e si è presentato come uno degli uomini più pericolosi e freddi dei “Verdi”.

Nella seconda stagione della serie, in arrivo sulla HBO (e su Sky Italia) a partire dal prossimo 16 giugno, ritroveremo ancora una volta Aemond, la sua famiglia e i suoi nemici. La “Danza dei Draghi“, cioè la sanguinolenta guerra di successione tra Targaryen, è ormai alle porte.

In attesa di scoprire cosa accadrà, Mitchell ha rilasciato un’intervista a Comic Book in cui ha confessato di non aver mai visto una puntata di Game of Thrones, la “serie madre” di House of the Dragon.

“Non ho visto l’originale di Game of Thrones. Devo fare una confessione. Non l’ho mai visto e non volevo guardarlo per questo ruolo. Non volevo che influenzasse le mie decisioni in alcun modo o forma, sia consciamente che inconsciamente. Volevo portare qualcosa di nuovo. Aemond è unico nel suo genere“, ha rivelato Ewan Mitchell.

Non ci stupisce che l’attore abbia deciso di non guardare la serie adesso per non farsi influenzare nella preparazione del ruolo. Ci stupisce che non l’abbia fatto negli anni precedenti, quando ancora House of the Dragon non era neanche nelle menti dei produttori.

“Ora che tutti quei pezzi sono stati messi sulla scacchiera, sono davvero entusiasta di raccontare il prossimo capitolo, di vedere cosa succede ora che Viserys non c’è più e non tiene più sotto controllo le cose“, ha rivelato qualche giorno fa a Deadline lo showrunner Ryan Condal.