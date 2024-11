Dopo Winnie the Pooh, è in arrivo un film horror con protagonista Braccio di Ferro

E se Braccio di Ferro diventasse un assassino spietato? È questa l’inquietante premessa del nuovo film horror Popeye, prodotto da ITN Studios, che promette di trasformare l’icona dei cartoni in un crudele serial killer.

Il progetto segue la scia di altre reinterpretazioni horror di personaggi, come Winnie the Pooh: Blood and Honey, Pinocchio, La sirenetta e il prossimo Steamboat Willie. Tuttavia, Popeye non farà parte del cosiddetto “Poohniverse”, che invece includerà altre future parodie horror basate su personaggi come Bambi e Peter Pan.

La sinossi ufficiale del film horror su Braccio di Ferro suggerisce un’atmosfera tipica degli slasher anni ’80: “La leggenda di Popeye perseguita un gruppo di consulenti che intendono aprire un campo estivo”. Ma questa volta, al posto del classico killer mascherato, c’è Braccio di Ferro, con i suoi muscoli esagerati e un’insaziabile sete di sangue.

Le prime immagini diffuse da ITN Studios mostrano un Popeye inquietante, con l’iconica uniforme bianca macchiata di sangue e un’ancora come possibile arma di morte. Alcune foto lasciano intendere che potrebbe anche uccidere le sue vittime a mani nude, mentre rimane un mistero se gli spinaci siano ancora il suo segreto per acquisire forza.

Il protagonista è interpretato da Steven Murphy, mentre la regia di questo slasher volgare è affidata a William Stead. Al momento, il progetto rimane avvolto nel mistero: un trailer e ulteriori dettagli sono attesi nei prossimi mesi.

Braccio di Ferro, creato nel 1929 da E.C. Segar, è diventato celebre grazie ai cortometraggi animati di Max Fleischer e, più tardi, al film live-action del 1980 con Robin Williams. Questa nuova incarnazione horror rappresenta però un drastico allontanamento dalla sua immagine originale di marinaio eroico e gioviale.

Il debutto di Popeye è previsto per gennaio 2025, ma la data ufficiale non è ancora stata rivelata.