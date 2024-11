Cynthia Erivo ha spiegato perché le micro trecce usate per la sua Elphaba in Wicked siano così importanti in termini di rappresentazione

Cynthia Erivo e le micro trecce di Elphaba: un simbolo di rappresentazione in Wicked

Cynthia Erivo, interprete di Elphaba nell’atteso adattamento cinematografico di Wicked, ha parlato dell’importanza delle micro trecce che indossa il suo personaggio, un dettaglio che riflette un profondo legame con la sua identità.

“Ho pensato che questi piccoli cenni a noi donne nere fossero davvero importanti. Non hanno cancellato chi ero sotto il verde”, ha spiegato l’attrice, sottolineando come le trecce siano state una scelta personale e deliberata fin dall’inizio.

Nel musical teatrale, i capelli di Elphaba sono tradizionalmente neri e leggermente ondulati, indipendentemente dall’attrice che la interpreta. Nel film, però, Cynthia Erivo ha chiesto che la sua Elphaba avesse micro trecce.

L’attrice ha spiegato: “C’è una connessione completa tra me e lei. Non stiamo cancellando chi interpreta questo personaggio. Non voglio le lunghe chiome, voglio le micro trecce perché sono molto particolari e c’è una parte di noi che le riconoscerebbe immediatamente. Penso sia stata la prima cosa che ho saputo che volevo per lei”.

La decisione di includere le trecce è stata frutto di una stretta collaborazione tra Cynthia Erivo, la regista Jon M. Chu e il team creativo, guidato dalla truccatrice premio Oscar Frances Hannon. Quest’ultima ha raccontato come l’idea sia nata da una ricerca approfondita sulla storia delle trecce, cercando un look senza tempo e funzionale. “Le micro trecce hanno mantenuto la forma della testa di Cynthia piccola e semplice, in linea con la natura di Elphaba, che non è vanitosa come Glinda,” ha spiegato Hannon.

La scelta è stata accolta calorosamente dai fan, con Cynthia Erivo che ha condiviso la sua emozione sui social: “Come si sta parlando di queste trecce mi commuove. È il simbolo di come mi sono sentita vista e ascoltata in questa produzione.”

Per il film sono state create ben 17 parrucche per Elphaba, ognuna intrecciata da un team di esperti.

Vi ricordiamo che Wicked arriva al cinema il 21 novembre.