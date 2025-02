Blake Lively e Ryan Reynolds hanno fatto richiesta affinché la causa di Baldoni venga respinta

Blake Lively e Ryan Reynolds avrebbero chiesto a un giudice federale di respingere la causa per diffamazione intentata da Justin Baldoni contro la sua co-protagonista in It Ends With Us.

Nel dicembre scorso, l’ex star di Gossip Girl ha citato in giudizio il collega, che ha anche diretto il film, accusandolo di molestie sessuali e di averle causato “grave stress emotivo”. Baldoni, che ha negato tutto, è stato successivamente licenziato dalla sua agenzia.

All’inizio di questo mese, l’attore e regista ha intentato una causa contro Lively e Reynolds per 400 milioni di dollari, accusandoli di aver tentato di “distruggere” la sua reputazione e carriera.

Secondo Variety, gli avvocati della coppia hanno presentato giovedì un avviso dichiarando che intendono chiedere l’archiviazione della causa di Baldoni, in conformità con l’ordine del giudice Lewis J. Liman, che ha delineato il procedimento legale da seguire.

Il giudice avrebbe richiesto una lettera in cui si indicasse, in una sola frase, l’intenzione dell’imputato di presentare una mozione per respingere la causa. Liman stabilirà successivamente una scadenza per il deposito della mozione.

Seguendo l’istruzione del giudice, l’avvocato Michael J. Gottlieb ha dichiarato: “Le parti Lively-Reynolds intendono presentare una mozione per respingere la denuncia del querelante.”

Leslie Sloane, pubblicista di Lively e Reynolds e anche lei citata come imputata nella causa di Baldoni, ha presentato mercoledì una dichiarazione simile al tribunale.

Il giudice Liman ha fissato la data del processo per marzo 2026 e ha anticipato una conferenza iniziale da metà febbraio alla prossima settimana. All’inizio della settimana, Liman ha inoltre rivelato che le udienze “accorperanno” il caso di Lively con la controdenuncia di Baldoni.