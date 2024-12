Blake Lively ha fatto causa a Justin Baldoni per molestie sessuali, che sarebbero avvenute durante le riprese di It Ends With Us

Blake Lively ha intentato una causa contro il suo co-protagonista, nonché regista, di It Ends with Us, Justin Baldoni. Le accuse sono di molestie sessuali e in generale comportamenti inappropriati sul set, a cui si aggiunge il successivo tentativo di rovinarle la reputazione. A riportare la notizia è stato TMZ.

A mesi di distanza da voci di tensioni dietro le quinte sul set dell’adattamento del romanzo di Colleen Hoover, l’attrice ha dichiarato nella causa, ottenuta dal sito web, che il presunto comportamento di Baldoni le avrebbe causato “grave stress emotivo”.

Secondo quanto riportato da TMZ, la causa afferma che ai tempi era stato organizzato un incontro per affrontare le accuse di Lively e le sue richieste relative alle condizioni di lavoro sul set.

All’incontro avevano partecipato diverse figure, tra cui il marito di Lively, Ryan Reynolds. Tra le richieste menzionate nella causa, ci sarebbero:

Stop alla proiezione di video o immagini di donne nude a Blake, nessuna ulteriore menzione della presunta ‘dipendenza da pornografia’ di Baldoni, nessuna discussione sulle conquiste sessuali davanti a Blake e ad altri, nessun riferimento ai genitali di membri del cast e della troupe, nessuna domanda sul peso di Blake e nessuna ulteriore menzione del padre defunto di Blake. Stop all’aggiunta di scene di sesso, sesso orale o orgasmi in scena da parte di BL al di fuori del copione approvato da BL al momento della firma per il progetto.

Secondo TMZ, nella causa si dice che Sony Pictures, distributore del film, aveva approvato le richieste di Lively. Tuttavia, Blake sostiene nella denuncia che Baldoni abbia poi preso parte ad una campagna di “manipolazione sociale” per minare la sua reputazione.

Justin Baldoni ha respinto le accuse tramite il suo avvocato Bryan Freedman. Quest’ultimo ha affermato che la mossa legale di Lively non è altro che un tentativo di risanare la propria reputazione. Le accuse dell’attrice sarebbero, dunque, “false, oltraggiose e intenzionalmente provocatorie”.

Freedman ha aggiunto anche che la star di Gossip Girl avrebbe causato problemi sul set del film, “minacciando di non presentarsi sul set, di non promuovere il film, portando infine al suo insuccesso durante il rilascio.”

Le segnalazioni sul presunto comportamento di Baldoni sono emerse all’inizio di quest’anno. Allora il Daily Mail aveva pubblicato un articolo in cui si affermava che l’attore fosse “maschilista” e “al limite dell’offensivo” sul set di It Ends with Us.

Successivamente, sono emersi rumors su una presunta frattura tra Blake Lively e Justin Baldoni, mentre il cast si preparava al tour promozionale ufficiale del film.