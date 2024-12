Blake Lively rilascia un primo comunicato dopo la causa intentata contro il collega di It Ends With Us (e regista del film) Justin Baldoni

Le prime parole di Blake Lively

Blake Lively rompe il silenzio dopo la notizia della causa intentata contro il co-protagonista, e regista, di It Ends With Us Justin Baldoni. Secondo quanto riportato da diverse testate infatti l’attrice avrebbe accusato il collega per alcuni comportamenti inappropriati sul set.

Si aggiunge, tra le accuse, anche quella di presunti tentativi di rovinarle la reputazione. Il team di Baldoni, attraverso il suo legale, ha immediatamente negato le recriminazioni definendole “false, oltraggiose e intenzionalmente provocatorie“.

A distanza di qualche ora dal boom mediatico Lively ha rilasciato un comunicato ufficiale riportato dal New York Times. “Spero che la mia azione legale contribuisca a far calare il sipario su queste sinistre tattiche di ritorsione ai danni di chi parla di cattiva condotta e aiuti a proteggere altri che potrebbero essere presi di mira“, si legge.

La scorsa estate diversi membri del team avevano parlato dei rapporti a dir poco gelidi tra Blake Lively e Justin Baldoni sul set. “Tutti sapevano che non si piacevano. Alcune delle voci online sembrano esagerate. Non credo che si odino, ma dubito che lavoreranno di nuovo insieme. Il loro stile è troppo diverso“, hanno dichiarato in un’intervista a Rolling Stone.

A quanto pare le tensioni andavano però oltre le semplici divergenze artistiche. Si prospetta perciò una lunga causa legale che catalizzerà l’attenzione dell’opinione pubblica.