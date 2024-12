L’addio di Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown ha dato il suo addio definitivo a Stranger Things e Undici. Era il 2015 quando una giovanissima attrice, allora bambina, varcò per la prima volta il set di quella che sarebbe diventata una delle serie Netflix più apprezzate di sempre.

Da allora sono trascorsi 10 anni e quattro stagioni. Stranger Things tornerà nel 2015 con la sua quinta e ultima annata che concluderà (in maniera definitiva?) una storia che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Per Brown e il resto del cast è arrivato pertanto il momento di salutare per sempre quei personaggi che hanno aperto loro le porte del successo.

Nelle scorse ore l’attrice ha pubblicato una serie di foto scattate sul set nel corso degli anni. Al termine del carosello troviamo un video in cui Millie scoppia in lacrime mentre saluta il team che l’ha accompagnata per anni.

“Il diploma non dovrebbe portare sollievo? Come se si fosse felici di lasciarsi alle spalle gli insegnanti e i compagni di classe. Per me non è così – sono le parole di Millie Bobby Brown – Non sono affatto pronta a lasciarvi. Amo ognuno di voi e porterò per sempre con me i ricordi e i legami che abbiamo creato insieme come famiglia. Vi voglio bene, grazie“.

Ma Brown non è stata l’unica protagonista di Stranger Things a dare il suo addio allo show. Anche Finn Wolfhard, interprete di Mike, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti dei suoi anni felici sul set.

“Abbiamo appena concluso la quinta stagione di Stranger Things. Sono ancora sotto shock. Abbiamo girato per un anno e mi mancheranno terribilmente tutti i miei amici e i nostri personaggi“, scrive.

“Quando penso alla serie, immagino questa prima foto. Un gruppo di giovani imbranati che creano qualcosa che pensano sia figo, ma che in realtà non hanno la minima idea di ciò che accadrà. Sento che siamo ancora quelle persone e sono fortunato a stare al loro fianco ancora oggi. Spero che questa stagione vi piaccia quanto piace a me. Ci vediamo l’anno prossimo“, conclude Wolfhard.