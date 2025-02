Austin Butler e Dua Lipa nel live action di Hercules?

Nuovo giorno e nuova indiscrezione sul live action di Hercules. Da quando Disney ha annunciato ufficialmente la produzione una pellicola che racconterà in una chiave diversa la storia del semidio greco sul web è un continuo rincorrersi di rumor.

Tra i tanti nomi fatti ci sono quelli di Paul Mescal e Ariana Grande. L’attore de Il Gladiatore II e la protagonista di Wicked sono finiti al centro di un fancasting che ha scatenato il pubblico di internet. Tutto è iniziato da una foto in cui si nota un’effettiva somiglianza tra i due interpreti e Hercules e Megara.

A questo rumor è seguito anche il commento della stessa Grande. “È davvero divertente, perché sono cresciuta cantando le parti delle Muse. Ho visto qualcosa del genere, ma non è mai stata una discussione vera e propria. Per quanto mi piaccia molto trasformarmi per un ruolo – e mi piace l’idea di un ruolo più oscuro come Megara – penso che Elizabeth Gillies dovrebbe essere Megara. Conoscete la mia amica Liz Gillies, è fantastica. Oddio, sarebbe un ruolo fantastico per lei“, sono state le parole dell’artista.

Ora la notizia è stata rilanciata nuovamente ma a finire al centro del gossip sono Austin Butler e Dua Lipa. A riportare l’indiscrezione è stata la pagina gossip Love Park Trends, che ha rivelato le segnalazioni di un presunto insider. L’attore sarebbe stato scelto per interpretare Hercules, la cantante il ruolo di Megara.

Nel post si aggiunge poi che Michael Keaton sarebbe stato invece selezionato per il ruolo di Ade. Si tratta, lo ripetiamo per l’ennesima volta, di rumor che, con molta probabilità, potrebbero rivelarsi non veritieri.

Nel corso della sua carriera Austin Butler ha dato prova di essere un ottimo interprete canoro. La sua interpretazione di Elvis Presley in Elvis gli ha anche permesso di guadagnare una nomination ai Premi Oscar.