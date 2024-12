Le co-star di Blake Lively in 4 amiche e un paio di jeans denunciano la “campagna diffamatoria vendicativa” di Justin Baldoni

Le attrici America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel, protagoniste insieme a Blake Lively nei film di 4 amiche e un paio di jeans, hanno espresso pubblicamente il loro sostegno alla collega in seguito alla denuncia di molestie sessuali e ritorsioni presentata contro Justin Baldoni, regista e co-star di It Ends With Us.

Le tre attrici, in una dichiarazione congiunta condivisa sui social media, hanno criticato quella che definiscono una “campagna vendicativa” orchestrata per screditare Blake Lively.

“Come amiche e sorelle di Blake da oltre vent’anni, siamo al suo fianco in solidarietà mentre combatte contro la presunta campagna condotta per distruggere la sua reputazione,” hanno scritto. Nel post poi si legge: “La cosa più sconvolgente è lo sfruttamento delle storie delle sopravvissute alla violenza domestica per mettere a tacere una donna che chiedeva sicurezza.”

L’accusa di Blake Lively, resa pubblica dal New York Times il 21 dicembre, descrive presunti comportamenti inappropriati di Baldoni sul set. Inoltre cita un successivo tentativo di distruggere la sua immagine attraverso strategie di pubbliche relazioni. L’attrice ha dichiarato di aver denunciato il regista per portare alla luce pratiche scorrette e proteggere chi potrebbe trovarsi in situazioni simili.

L’avvocato di Justin Baldoni ha negato le accuse, definendole “categoricamente false” e parte di un presunto tentativo di Blake Lively di migliorare la propria reputazione. L’attore e regista sarebbe stato supportato da un team di gestione delle crisi per rispondere a quelle che il suo legale ha definito “molteplici minacce” da parte dell’attrice.

Numerose personalità di spicco, tra cui Amy Schumer e l’autrice Colleen Hoover, hanno espresso sostegno a Blake Lively. Entrambe hanno parlato del coraggio dimostrato nell’affrontare il caso pubblicamente. Anche la talent agency WME ha deciso di interrompere la collaborazione con Baldoni dopo la diffusione della notizia.

America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel hanno concluso la loro dichiarazione elogiando la resilienza della loro collega. “Siamo ispirate dal coraggio di nostra sorella nel difendere se stessa e gli altri“, hanno scritto nel post.

La vicenda è attualmente in continuo sviluppo, e noi vi aggiorneremo con ogni novità sul caso. Se dovessero emergere nuovi dettagli sulla questione, provvederemo a informarvi.