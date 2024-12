La scelta dell’agenzia di Justin Baldoni

Non mancano le prime conseguenze alla denuncia fatta da Blake Lively ai danni di Justin Baldoni. L’attrice avrebbe infatti intentato una causa contro il co-protagonista e regista di It Ends With Us con gravi accuse. Nelle scorse ore è arrivata la prima risposta ufficiale da parte del team legale di Baldoni, che ha rispedito al mittente le imputazioni.

“È vergognoso che la signora Lively abbia lanciato accuse così gravi e categoricamente false contro il signor Baldoni, come ennesimo disperato tentativo di ‘aggiustare’ la sua reputazione negativa che è stata generata dalle sue stesse osservazioni e azioni“, sono le parole dell’avvocato di Justin.

Le accuse, sempre secondo quanto riportato dal legale, sarebbero “completamente false, oltraggiose e intenzionalmente salaci, con l’intento di ferire pubblicamente e di riproporre una narrazione sui media“.

“Spero che la mia azione legale contribuisca a far calare il sipario su queste sinistre tattiche di ritorsione ai danni di chi parla di cattiva condotta e aiuti a proteggere altri che potrebbero essere presi di mira“, ha invece dichiarato Lively in un primo comunicato ufficiale.

Ora sarebbe arrivata la prima reazione alla faida in corso. Secondo quanto riportato da Deadline infatti la WME, l’agenzia che segue Justin Baldoni, avrebbe deciso di interrompere la sua collaborazione con l’attore. La decisione sarebbe stata presa sabato mattina “in parte a seguito della denuncia per molestie sessuali e ritorsioni“.

Ricordiamo che la WME segue anche Blake Lively, che ha fatto partire ufficialmente questa battaglia legale con la sua denuncia. L’agenzia non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione dopo il rumor emerso. Si tratta, al momento, di indiscrezioni riportate dal sito di informazione americano. Pertanto, qualora emergessero nuove notizie in merito, le riporteremo con altrettanta attenzione.