Ashley Tisdale ha partorito

Ashley Tisdale è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in High School Musical e nella sitcom Zack e Cody al Grand Hotel, ha dato alla luce la sua seconda bambina con il marito Christopher French.

“Emerson Clover French, siamo tutti e tre ossessionati da te. È atterrata il 6 settembre 2024“, ha scritto l’attrice nella didascalia che accompagna una dolce foto. Nello scatto in questione troviamo infatti le mani della famiglia al gran completo: quelle di Ashley, quelle del marito, quella della prima figlia e quelle della secondogenita.

“Grazie per aver portato questa bellissima creatura nel mondo e nella nostra famiglia Ashley, sei un supereroe. Ti amo tanto“, è l’immediata risposta di Christopher. La coppia si è sposata nel 2014 e proprio in queste ore l’attrice ha celebrato i primi 10 anni di matrimonio.

“10 anni di matrimonio con l’amore della mia vita. Ricorderò sempre di averti frequentato per la prima volta a Santa Monica e di aver sentito una voce che diceva ‘questo è il ragazzo che sposerai’, lo sapevo letteralmente, e ad essere sincera credo che siamo stati insieme per molte vite – ha scritto Ashley Tisdale in un post celebrativo – E ogni volta ci ritroviamo e la vita ha un senso. Sono così grata per te Chris e so quanto sono fortunata perché sei un uomo così buono Charlie Brown. Voglio che tu ricordi sempre questa didascalia quando il mio viaggio post partum mi porterà a dirti ‘ti odio’. Ti amo!!!“.

Qualche settimana fa anche Vanessa Hudgens, altra attrice che ha raggiunto la popolarità grazie a High School Musical, ha dato alla luce il suo primo figlio.