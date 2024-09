Nuove uscite di scena da Mare Fuori 5?

Le uscite di scena da Mare Fuori 5 potrebbero non essere finite qui. La quinta stagione della popolare serie assume sempre di più l’aria di un vero e proprio reboot. Vi abbiamo già a lungo parlato dei tanti nuovi ingressi (ben sei soltanto tra i detenuti dell’IPM) che conosceremo nel corso delle nuove puntate.

Allo stesso tempo si è fatto riferimento anche alle uscite di scena clamorose che sono avvenute durante la passata annata. E a quanto pare potrebbe non essere finita qui. La prossima stagione dovrà fare a meno di personaggi importanti come Carmine ed Edoardo. Entrambi infatti gli interpreti (Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo) non prenderanno parte al nuovo ciclo di episodi.

Ai loro nomi si aggiungono, in queste ore, anche quelli di altri due protagonisti presenti nella serie sin dal suo primissimo episodio. Ci riferiamo a Pino e a Cardiotrap, ragazzi che abbiamo conosciuto (e amato) da diverse stagioni. Secondo un rumor trapelato online in queste ore entrambi i personaggi usciranno di scena durante le prime puntate della quinta stagione.

Si tratta di una voce che, per ora, prendiamo con le pinze e che non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale da parte degli addetti ai lavori. Se così fosse, il percorso di Mare Fuori 5 partirà in una metaforica salita.

Durante gli anni diversi personaggi hanno lasciato la serie ma mai così tanti in così poco tempo. Questo turnover tra vecchie leve e nuovi ingressi potrebbe però dare nuova linfa vitale alle storie e alla serie.

Le riprese proseguono in quel di Napoli e dovrebbero terminare nel mese di ottobre. Da quel momento in poi partirà un lavoro di post-produzione al termine del quale ci verranno consegnate le puntate pronte. Il debutto della quinta stagione avverrà nei primi mesi del 2025.