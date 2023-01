News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 27 Gennaio 2023

teen wolf

Le parole di Arden Cho

Arden Cho è tornata a parlare della sua scelta di non far parte del cast del film di Teen Wolf. L’attrice, che nella serie originale ha interpretato il ruolo di Kira, aveva dichiarato lo scorso maggio di non tornare nel film prodotto da Paramount+ perché aveva scoperto che la sua paga era nettamente inferiore rispetto a quella dei suoi colleghi.

Deadline aveva all’epoca riportato che alla Cho era stata “offerta la metà dello stipendio per episodio proposto alle sue tre controparti“. “Credo che in realtà mi sia stato offerto anche meno“, commentò all’epoca l’attrice. “Probabilmente, su due piedi, potrei pensare a più di 10 attori asiatici americani che conosco e che sono stati pagati molto meno delle loro controparti“, ha poi aggiunto.

“A volte non si ha la possibilità di dire ‘no’. A volte ne hai semplicemente bisogno. Hai delle bollette da pagare. … Non dicevo ‘no’ necessariamente per me o perché ero arrabbiata. Dicevo ‘no’ perché spero che in futuro ci sia più uguaglianza“, ha dichiarato Arden Cho. A distanza di mesi Teen Wolf: The Movie è finalmente realtà ed è uscito sulla piattaforma di streaming. Molte persone hanno perciò scritto tweet di vicinanza all’attrice.

Don’t worry babies, ☺️ thanks for your support. Looking forward to better in 2023! Don’t be scared to walk away or turn down an opportunity if you know it’s not fair and it won’t make you happy! You deserve better ❤️ don’t let anyone tell you otherwise! Love you all, no regrets! https://t.co/hD08Amvhf4 — Arden Cho (@arden_cho) January 26, 2023

“Anche oggi invio tanto amore e rispetto a Arden Cho. Probabilmente è un periodo un po’ difficile per lei, e si merita molto di più. Spero che sia benedetta da tutte le cose belle nel 2023“, ha scritto un utente. A queste parole è seguita la risposta proprio da parte dell’interprete di Kira.

“Non preoccupatevi ragazzi, grazie per il vostro sostegno. Non abbiate paura di allontanarvi o di rifiutare un’opportunità se sapete che non è giusta e non vi renderà felici! Meritate di meglio. Non lasciate che nessuno vi dica il contrario! Vi amo tutti, senza rimpianti“, ha scritto l’attrice.

Qualche mese fa la Cho è tornata protagonista in una serie tv Netflix, Partner Track. Qui interpretava il ruolo della tenace avvocatessa Ingrid Yun nella sua lotta per diventare partner del suo studio legale. Lo show però non ha riscontrato il successo sperato ed è stato cancellato dopo appena una stagione.