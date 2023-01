News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 29 Dicembre 2022

Avatar

La prima versione di Avatar 3

Pensate che le 3 ore e 12 minuti di Avatar – La via dell’acqua siano state troppe? Non avete idea di cosa vi aspetta per Avatar 3! Come ormai noto il terzo capitolo della saga cinematografica Disney è già praticamente pronto. Le riprese di gran parte delle scene sono avvenute in contemporanea con la creazione della seconda pellicola. Tuttavia l’uscita del film è prevista, salvi ulteriori rimandi, nel 2024. Intanto, stando ai primi rumor trapelati online, sembra che il terzo capitolo potrebbe essere persino più lungo di quello attualmente al cinema (che ha da poco superato il miliardo di dollari di incassi!). A riportare la notizia è stato Jeff Sneider nel corso del podcast The Hot Mic. Stando quando a dichiarato dal critico cinematografico James Cameron avrebbe consegnato alla 20th Century Studios un primo montaggio di ben 9 ore! In pratica il triplo della durata di Avatar – La via dell’acqua.

Non si tratterebbe ovviamente di una versione definitiva ma soltanto di un primo adattamento della pellicola. Il problema principale è che il regista non avrebbe, per il momento, intenzione di tagliare il girato che vorrebbe sottoporre interamente al reparto effetti speciali della WETA Digital per lo sviluppo degli VFX. Solo al termine di questo processo Cameron deciderà cosa comprendere e cosa no in Avatar 3. “Qualcuno ha detto che Cameron ha consegnato un montaggio di Avatar 3 la scorsa settimana. Il montaggio era lungo, non è uno scherzo, 9 ore. E a quanto pare, sta insistendo per fare i VFX per questo montaggio, in modo che tutte le 9 ore siano completamente VFX, e poi lo ridurrà. Invece di capire cosa vuole e fargli fare i VFX solo per quello. Questo è ciò che ho sentito dire“, ha riportato Sneider.

Cosa comporterebbe la scelta di Cameron? Un enorme aumento dei costi di produzione della terza pellicola. Basti pensare che la seconda pellicola è costata tra i 350 e i 460 milioni di dollari e che, per iniziare a battere cassa, dovrebbe incassare almeno 2 miliardi di dollari! Se il rumor di questi giorni venisse confermato significa che Avatar 3 avrebbe l’arduo compito di riuscire a incassare ancora di più!

Tuttavia, come dichiarato da James Cameron, il proseguimento o meno della storia dipenderà dall’incasso del secondo film. Se non dovesse rispettare le aspettative, il regista ha pronto un piano B per concludere la saga prima del previsto.