La battuta improvvisata da Andrew Garfield in No Way Home

Spider-Man No Way Home ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. La ragione principale del successo del film è il fatto che Tobey Maguire e Andrew Garfield sono tornati a interpretare i rispettivi ruoli del franchise dopo anni. In particolare il secondo ha rubato la scena ai suoi colleghi. Infatti molti fan speravano di rivederlo nei panni di Peter Parker dopo The Amazing Spider-Man.

Di recente Andrew Garfield ha parlato del suo ruolo in No Way Home, svelando di aver improvvisato una battuta che gli spettatori hanno amato. Infatti uno dei momenti più dolci del film non è stato scritto, ma è stato frutto del sentimento che provava in quel momento Garfield.

Dopo che il conflitto tra gli Spider-Men e i cattivi si conclude, il personaggio di Garfield abbraccia Tobey Maguire e Tom Holland, dicendo “Vi voglio bene ragazzi“. Proprio questa è la frase che l’attore ha rivelato di aver improvvisato:

“C’è una battuta che ho improvvisato nel film. Si tratta di quando guardo Tobey e Tom e dico voglio loro bene. Era vero, in quel momento dovevo dirlo”.

Scoprire che Andrew Garfield ha improvvisato questa battuta rende il suo ritorno ancora più dolce. Soprattutto perché sicuramente in molti credevano che la scena e il dialogo facessero parte della sceneggiatura, proprio per coronare il finale di No Way Home. È chiaro che Andrew Garfield è affezionato al suo Peter Parker. Infatti, dal 2012, quando ha interpretato per la prima volta il personaggio in The Amazing Spider-Man fino alla sua ultima apparizione in No Way Home, il suo amore per il ruolo è sempre stato chiaro.

L’attore ha anche dichiarato che sarebbe “sicuramente aperto” a interpretare di nuovo il personaggio in futuro “se fosse scritto nel modo giusto“. I fan hanno già lanciato diverse petizioni per la realizzazione di The Amazing Spider-Man 3, e secondo i primi rumor, il ritorno di Garfield nei panni dell’Uomo Ragno è assicurato. Vedremo nei prossimi mesi!

CiakGeneration © riproduzione riservata.