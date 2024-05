Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 9 Maggio 2024

Harry Potter

La scoperta di Alan Rickman

Scoprire la vera identità di Piton in Harry Potter è stato per Alan Rickman scioccante come lo è stato per i milioni di lettori in tutto il mondo. Per anni abbiamo creduto (sbagliando) che il professore di pozioni di Hogwarts fosse uno dei villain principali della saga.

Solo con il settimo e ultimo romanzo scopriamo che, in realtà, in tutti gli anni precedenti Piton ha difeso strenuamente Harry senza che lui lo sapesse. Lo stesso Rickman è rimasto sorpreso nello scoprire la verità su un personaggio che ha interpretato per ben 8 pellicole, prima della sua prematura scomparsa nel 2016.

Di recente J.K. Rowling, la scrittrice della saga, ha raccontato in un’intervista rilasciata per il suo sito come ha rivelato all’attore la vera natura di Piton. “Mi ha telefonato e mi ha detto: ‘Senta, sto facendo tante cose insieme. Ho davvero bisogno di capire cosa ha in mente Piton? Sono un cattivo puro?’ – ha raccontato la scrittrice – È stata l’unica persona a cui ho detto: ‘Eri innamorato della madre di Harry’“.

“Gliene ho parlato: ‘Lei è un agente doppiogiochista. Ma Harry non ti piace. Non puoi superare la tua antipatia viscerale per questo ragazzo che assomiglia al tuo acerrimo nemico’ – ha proseguito la Rowling – Così ho detto ad Alan Rickman quello che stava per succedere, molto prima che arrivasse al cinema“.

L’autrice di Harry Potter ha dichiarato che uccidere il personaggio di Piton è stata una delle scelte più difficili della sua carriera. “Non mi piace uccidere i personaggi, ma fa parte della vita, no? Uccidere Piton è stato terribile. Ho sempre saputo che sarebbe morto. Non potevo sopportare di uccidere Lupin e Tonks, è stato così triste. Oh e Fred“, ha aggiunto la scrittrice.

Di recente Daniel Radcliffe, interprete di Harry Potter per l’intera saga, ha parlato del terrore che provava nei confronti del collega. “Ero così intimidito da Alan Rickman… Come potresti non esserlo da quella voce? Anche solo ascoltare quella voce ti fa dimenticare quanto fosse profonda finché non ti risuona dentro. Ero così intimidito da lui per i primi tre film. Ero terrorizzato da lui e pensavo ‘Questo tipo mi odia‘”, ha ricordato di recente l’attore.