Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 9 Maggio 2024

Harry Potter

Alexander Skarsgard e Harry Melling insieme

Un nuovo progetto che, ne siamo certi, farà discutere quello in arrivo per Alexander Skarsgard e Harry Melling. L’attore svedese, figlio di Stellan Skarsgard e fratello di diversi volti noti del piccolo e grande schermo (Gustav, Bill e Valter) nel corso degli anni si è fatto apprezzare per diverse interpretazioni.

Da True Blood a Big Little Lies passando per la più recente Succession, Skarsgard è uno dei nomi più amati del panorama televisivo mondiale. La fama di Melling è principalmente legata alla saga di Harry Potter. L’attore britannico ha infatti prestato il volto a Dudley Dursley, il cugino del mago più famoso della storia del cinema e della letteratura.

Nel 2020 Melling si è fatto apprezzare anche per la sua interpretazione nella miniserie Netflix La regina degli scacchi. Ora i due interpreti sono stati annunciati da The Hollywood Reporter come i protagonisti di un film, che segna il debutto alla regia di un lungometraggio per Harry Lighton.

Il progetto in questione si intitola Pillion che viene descritta come una “divertente e perversa storia d’amore gay“. Al centro della trama troviamo Colin (interpretato da Harry Melling), un ragazzone la cui vita è in una fase di abbandono totale. Sulla sua strada incontrerà Ray (interpretato da Alexander Skarsgard), un leader incredibilmente bello di un club di motociclisti, che lo assume come suo sottomesso.

Ray sradicherà Colin dalla sua squallida vita di periferia e lo introduce in una comunità di motociclisti perversi e queer e gli farà perdere ogni tipo di verginità lungo la strada. Quando Colin entrerà nel mondo di Ray inizierà a chiedersi se la vita di un sottomesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 fa davvero al caso suo.

Una storia davvero particolare ma che, ne siamo certi, farà discutere.