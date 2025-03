Quindici giorni fa usciva Adolescence su Netflix e nessuno si sarebbe aspettato il successo che invece ha ottenuto. Dal record che ha segnato al raddoppiamento delle visualizzazioni nella seconda settimana rispetto alla precedente.

Il record di Adolescence

Adolescence è una serie TV che è arrivata su Netflix il 13 marzo 2025 e ha riscosso un successo che nessuno si sarebbe mai aspettato fin dal primo momento. La storia di Jamie, un ragazzo di 13 anni accusato di aver ucciso una sua compagna di scuola, ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo.

A catturare l’attenzione anche la particolare regia pensata per mettere in scena il racconto. Ogni episodio, infatti, è lungo un’ora ed è stato girato senza apportare nessun taglio ma attraverso un’unica ripresa. Vi abbiamo già spiegato, per esempio, come sono state realizzate alcune scene come quella della vernice sul van e la fine della seconda puntata.

Oggi vogliamo parlarvi degli ascolti record che ha registrato Adolescence. Tra il 17 e il 23 marzo ha raccolto 42 milioni di visualizzazioni, raddoppiando il pubblico ottenuto nella settimana di debutto. In totale ha quindi portato davanti allo schermo 66.3 milioni di telespettatori. Il sito riporta che basteranno meno di 30 milioni di views perché la serie superi addirittura Bridgerton!

Nei giorni appena trascorsi, sempre il sito citato poc’anzi, aveva fatto notare come Adolescence ha segnato un record storico all’interno della classifica di ascolti nel Regno Unito. Insomma, traguardi inaspettati anche per i creatori e gli attori, che si sono mostrati molto felici della notizia.

Continuate a seguirci perché le curiosità sulla serie TV non sono di certo ancora finite qui.