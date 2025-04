Vedremo Zendaya nel remake di Bulli e pupe?

Gli appassionati di musical potrebbero presto vedere Zendaya in una nuova veste: secondo un rumor riportato da DanielRPK, l’attrice sarebbe in trattative per il ruolo principale nel remake di Bulli e Pupe, celebre musical del 1955 diretto da Joseph L. Mankiewicz.

Il film originale, candidato all’Oscar e interpretato da leggende come Marlon Brando e Frank Sinatra, è considerato un classico del genere, nonostante non venga spesso citato tra i musical più celebrati. Ora, con l’interesse sempre più forte di Hollywood per i remake, anche Bulli e Pupe si prepara a tornare sul grande schermo, e punta in alto per quanto riguarda il cast.

Secondo il rumor, Zendaya – già rodata in campo musicale grazie al suo passato su Disney Channel e alle performance in The Greatest Showman – avrebbe ricevuto l’offerta per uno dei ruoli principali.

Il progetto è in fase di pre-produzione dal settembre 2024 e ha già visto un cambio importante alla regia: Rob Marshall ha preso il posto di Bill Condon. La sceneggiatura sarà scritta da John Requa e Glenn Ficarra.

In lizza per i due ruoli maschili principali troviamo Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt, Russell Crowe, Hugh Jackman e Vin Diesel.

Per ora non ci sono conferme ufficiali né da parte di Zendaya né dalla produzione. Al momento l’attrice ha un programma fitto di impegni quest’anno, con le riprese di Euphoria 3, The Odyssey, Dune: Messiah e Spider-Man 4. Tutto tace invece sui suoi piani per il 2026.