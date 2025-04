Andrew Garfield è pronto a tornare Spider-Man, ma solo a una condizione

Andrew Garfield è l’unico attore ad aver vestito i panni di Spider-Man al cinema senza completare la propria trilogia dedicata. Questa singolarità ha alimentato per anni domande e ipotesi su un suo possibile ritorno nel ruolo dell’Uomo Ragno. Ora, finalmente, l’attore ha fatto chiarezza sul tema, lasciando una porta socchiusa… ma con una condizione ben precisa.

Durante il Middle East Film & Comic Con di Abu Dhabi, Garfield ha dichiarato:

“Ho adorato interpretare Spider-Man. Mi piacerebbe molto tornare a farlo in qualche modo, ma credo che dovrebbe essere molto bizzarro. Vorrei fare qualcosa di davvero unico, insolito e sorprendente.”

Garfield ha citato la libertà creativa dei film animati della saga Spider-Verse come esempio di quel tipo di sperimentazione artistica che lo motiverebbe a indossare di nuovo la tuta. Insomma, nessun sequel canonico: se dovesse tornare, vorrebbe spingersi oltre i confini del solito film di supereroi.

L’attore britannico-americano è diventato Spider-Man nel 2012 con The Amazing Spider-Man, diretto da Marc Webb. All’epoca era conosciuto soprattutto per The Social Network e Never Let Me Go, ma non aveva ancora avuto un ruolo da protagonista in un blockbuster. Nonostante il successo commerciale dei due film, il progetto di un terzo film fu abbandonato da Sony in favore di una nuova collaborazione con Marvel Studios, che avrebbe poi portato all’arrivo di Tom Holland.

Andrew Garfield è tornato nei panni dell’Uomo Ragno nel 2021 con Spider-Man: No Way Home, condividendo la scena con Holland e Tobey Maguire in un atteso e applaudito cameo. Tuttavia, l’attore ha dichiarato che non tornerà nel prossimo film della saga di Holland, Spider-Man: Brand New Day.

Un eventuale ritorno, dunque, dovrebbe essere su misura per lui, fuori dagli schemi e capace di sorprendere. In altre parole: Andrew Garfield non chiude del tutto il capitolo Spider-Man, ma vuole che ci siano le giuste condizioni per tornare.

Lo vedremo in Avengers Doomsday o Secret Wars? Solo il tempo potrà dircelo.