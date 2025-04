Coloro che fanno parte dell’Academy dovranno seguire una nuova regola per poter votare i film agli Oscar 2026 senza che il loro voto venga annullato. Ecco di che cosa si tratta.

La regola degli Oscar 2026

Nonostante la Cerimonia in questione sia stata celebrata da pochi mesi, si sta già pensando a quella successiva. Gli Oscar 2026 si terranno domenica 15 marzo mentre le nomination saranno annunciate giovedì 22 gennaio dello stesso anno.

Prossimamente, come abbiamo già spiegato in precedenza, verrà introdotta una categoria per celebrare e premiare il lavoro degli stuntmen ma le novità non finiscono qui. Nel regolamento compare anche una nuova regola alla quale dovranno attenersi tutti i membri dell’Academy che voteranno i film.

A differenza degli altri anni, questa volta perché il loro voto sia valido, i membri dovranno guardare effettivamente tutti i film candidati. Anche il profilo Twitter di Variety ha spiegato nel dettaglio come avverrà il controllo della corretta applicazione delle linee guida.

I componenti dell’Academy avranno diritto di accedere alla fase finale dei voti solo se avranno visto tutti i film di una data categoria. La visione delle pellicole, inoltre, verrà effettuata su una piattaforma dedicata, che terrà traccia dell’effettiva visualizzazione.

Infine, per i lungometraggi presenti ai Festival o a eventi privati, i membri dell’Academy per gli Oscar 2026 dovranno compilare un modulo indicando quando e dove li hanno guardati. Una novità che mira a rendere ancora più equa la premiazione finale e la consegna del premio nella serata decisiva.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, inoltre, viene specificato che il suo non influirà in alcun modo sul giudizio finale. Ciò a cui si presterà massima attenzione sarà la componente umana e quanto questa sia stata al centro della rappresentazione. Voi che cosa ne pensate?