Sarah Michelle Gellar torna sul grande schermo nel film Ready or Not 2. Eco tutto quello che sappiamo

Ieri sera è stato annunciato che Sarah Michelle Gellar farà parte del cast di Ready or Not 2. Andiamo a scoprire quali altri noti attori parteciperanno e qual è il titolo completo della pellicola.

Nel sequel anche Sarah Michelle Gellar

Sappiamo ormai da qualche tempo che Sarah Michelle Gellar tornerà a rivestire i panni di Buffy l’ammazzavampiri nell’omonimo reboot della serie TV anni ’90. I dettagli sulla trama non sono ancora molti, ma probabilmente si parlerà di una nuova Cacciatrice e il ruolo di Sarah sarà quello di Osservatrice.

Mentre attendiamo maggiori dettagli, possiamo rivelarvi anche che l’attrice sarà impegnata sul set di Ready or Not 2 (Finché morte non ci separi 2, in italiano). Anche in questo caso non sappiamo di che cosa parlerà il sequel ma la certezza è che tornerà la protagonista del precedente capitolo: Samara Weaving.

Sarah Michelle Gellar riappare sul grande schermo dopo il suo ultimo ruolo nel film Veronika Decides to Die nel 2009. Si tratta del suo ruolo di maggior rilevanza nonostante tra il 2012 e il 2022 abbia preso parte ad alcune pellicole come doppiatrice o con interpretazioni minori.

La parte che dovrà interpretare in Ready or Not: Here I Come non è ancora chiara. Possiamo affermare, però, che all’interno del cast compariranno anche molti altri volti noti! Stiamo parlando di Kahtryn Newton, David Cronenberg ed Elijah Wood tra gli altri, come riporta anche il profilo Twitter DiscussingFilm.

Le riprese della pellicola hanno avuto inizio a fine aprile 2025, di conseguenza possiamo aspettarci che la data di uscita possa venire fissata tra la seconda metà del 2026 e l’inizio del 2027. Non abbiamo certezze e si tratta solo di supposizioni, dunque vi terremo informati con tutti gli aggiornamenti del caso. Potrebbe essere che il film venga rilasciato ancora prima del previsto.