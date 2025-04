Dopo il nome di Taylor Swift nelle ultime ore è emerso quello di Kim Kardashian come protagonista del remake di Guardia del corpo

Sarà Kim Kardashian la protagonista di Guardia del corpo?

L’annuncio di un remake di Guardia del corpo ha dato vita a una serie di speculazioni sul cast. Pochi giorni fa è stato ufficialmente annunciato da Warner Bros la riproposizione del film romantico del 1992 in una nuova versione. La pellicola romantica vedeva l’indimenticabile Whitney Houston e Kevin Costner come protagonisti.

Dopo l’indiscrezione riportata da Deadline si è scatenata la macchina delle teorie intorno al progetto. In particolare sono iniziate a girare alcune ipotesi su chi vestirà i panni di Rachel Marron nel nuovo film. Tra i nomi più gettonati c’è quello di Taylor Swift.

Sarà Sam Wrench, il regista del film concerto The Eras Tour, a dirigere la pellicola. Questo avrebbe scatenato le teorie su un presunto coinvolgimento della cantante nel progetto. Nelle ultime ore però è stato affiancato un altro ipotetico nome davvero sconvolgente: quello di Kim Kardashian.

A riportare l’indiscrezione è stato il The Mail, che ha definito “impeccabile” la fonte che ha lanciato la notizia. “Tutti hanno subito pensato che Taylor avrebbe avuto il ruolo principale, quello interpretato da Whitney Houston nel film originale, perché il remake di The Bodyguard sarà diretto da Sam Wrench, che ha diretto il film del 2023 sull’Eras Tour di Taylor“, si legge.

“Ma la Warner Bros, lo studio che si occupa del remake, è molto interessata a Kim. Ci sono già stati diversi incontri e la sceneggiatura è stata scritta pensando a Kim“, continua il tabloid.

Nel pezzo è poi sottolineato che la nuova versione della pellicola non sarà un musical come tutti pensavano. “Tutti danno per scontato che il remake sarà un musical, ma sono anni che si parla di fare un sequel e la maggior parte dei discorsi riguardava la possibilità di prendere una direzione diversa utilizzando una celebrità mondiale“, è specificato nell’articolo.