My Fault London, sequel confermato?

C’è ancora un enorme silenzio sull’ipotesi sequel di My Fault London. La versione inglese di Culpa Mia è approdato su Prime Video lo scorso febbraio. La storia raccontata nella saga Culpables scritta da Mercedes Ron è tornata a vivere attraverso un primo remake che vedeva come protagonisti Matthew Broome e Asha Banks.

I due attori sono riusciti a portare sullo schermo Nick e Noah in modo perfetto e non hanno fatto rimpiangere gli amatissimi Gabriel Guevara e Nicole Wallace. Mentre la saga originale terminerà entro la fine del 2025 con il terzo e ultimo capitolo, non ci sono notizie da parte di Amazon su un possibile Your Fault London.

Sebbene non siano stati rilasciati i numeri ufficiali ottenuti dal primo capitolo i fan chiedono a gran voce la conferma di un secondo film. E qualsiasi gesto, anche il più impercettibile da parte dei protagonisti, aumenta le loro speranze. Una teoria si sta diffondendo a macchia d’olio tra i seguaci del remake di Culpa Mia dopo l’ultima foto pubblicata sul profilo di Broome.

L’attore ha partecipato a un evento di un prestigioso brand di gioielli. Ciò che ha catturato l’attenzione dei suoi follower è stato però il look esibito da Matthew. Nelle foto in questione infatti il protagonista di My Fault London è senza barba.

Un look che, secondo alcuni, anticiperebbe il suo ritorno sul set nei panni di Nick. A differenza di The Buccaneers infatti in questo caso il personaggio interpretato da Broome non ha la barba. “Oh abbiamo la faccia pulita, quindi significa che My Fault London 2 è in arrivo“, scrive qualcuno.

“La barba non c’è…bentornato Nick Leister (siamo tutti in disperata attesa dell’annuncio del sequel!!)“, commenta un’altra fan. Ci sarà un passo avanti da parte di Prime Video? Il tanto atteso annuncio arriverà? O la versione inglese di Culpa Mia terminerà con il primo capitolo?